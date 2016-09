Kogu digielu ühele SD-kaardile: selle sügise uus rekord on 1 TB!

Nüüd on tõesti paslik meenutada aegu, kui arvamusliidrid arvasid, et 640 kB on piisav mistahes arvuti jaoks. Western Digital, mis omandas mõni aeg tagasi SanDiski, teatas uue, esialgu veel prototüübina eksisteeriva SD mälukaardi valmissaamisest, selle mälumaht on 1 TB.

Seda on rohkem, kui enamikes arvutites. SSD-d, mis ka uutes sülerites kaasa tulevad, on 256, heal juhul 512 GB. 1 TB on küll tavaliste kõvaketaste (HDD) tavaline suurus, kuid SD kaart on sellise tohutu mahu jaoks siiski täiesti uus samm salvestustehnoloogias.

SanDiski 1 TB SDXC kaart toodi avalikkuse ette Berliinis mõned päevad tagasi toimunud Photokina fotomessil. Üks kasutusaladest hiiglasliku mälumahuga SD-kaardil on videotööstuses, kus 4K formaadis ja 360 kraadi videote salvestamiseks on vaja suurt mahtu ja suuri salvestuskiirusi. Samuti on mälukaart hea videovalvesüsteemides, kus ka mahud kasvavad kiiresti.

Kui palju see superkaart maksma hakkab ja millal müügile tuleb? Kuna Western Digital selle kohta pressiteates lubadusi ei jaganud, proovime leida mingeid analooge 512 GB SD kaardi väljatoomise põhjal. 512 GB SanDisk Extreme PRO SDXC tuli välja prototüübina 2014. aastal Photokina messil. Toode sai valmis 2016. aasta kevadel. Praegu müüakse näiteks Amazonis seda 345 dollariga. Seega tuleb meil veel paar aastat oodata ja siis on hind esialgu mitmetes sadades dollarites.