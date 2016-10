Eilsest käivitus Bitwalking - ka Eestis saab kõndimise eest natuke raha teenida

Bitwalking on mobiiliäpp, mis maksab kasutajatele kõndimise eest. Tükk aega valitses selle äppi osas vaikus, kasutajad ootasid närviliselt, millal lubatud rahalaev saabub. Ja eile see juhtus - Bitwalking hakkas raha maksma. Ka Eestis. Kuid isegi suure kõndijana rikkaks ei saa - esialgu saab vaid Bitwalkingu dollareid (Walking Dollars - W$) koguda, mis kunagi kaugemas tulevikus on võimalik näiteks nutikella vastu vahetada, rahana välja võtta või teistega kaubelda.

Mai lõpus ärkas Bitwalking korraks talveunest, kui üllitati teade võimalusest ka nutikellaga raha teenida kõndides või joostes. Siis saabus taas vaikus kuni eilseni, kui teatati, et raha hakatakse tõepoolest maksma ja äppi saab hakata kasutama.

Muidugi testis AM selle võimaluse järgi.

Pisut vigane mobiilitarkvara küsib enne registreerimisel mitmeid isikuandmeid, mille sisestamine pole probleem, küll aga nõutakse seitsmekohalise mobiilinumbriga veel kaheksandat numbrit lisaks Eesti riigi kaugekõnekoodile. Aitab nulli numbrile ette või taha panemine, kuni saabub kinnitus-SMS. Ka e-posti aadress tuleb ära kinnitada.

Äpp ise on ülimalt lakooniline ja lihtne. Mõned ekraanipildid annavad edasi kogu keskkonna sisu:

Saab vaadata, palju oled raha teeninud, oma profiili, poodi ja rahakotti.

Esimesel päeval kõndima minnes ei näidanud Wallet kuni lõunani mitte midagi. Null senti vaatamata üle kuue kilomeetri pikkusele jalutuskäigule. Siis mitu tundi paigal istudes ja arvuti taga tööd tehes selgus ühel hetkel, et "arvele" oli laekunud 37 senti. Seega Eestis teenib jalutama minnes esialgse hinnangu järgi keskmiselt 6 USA senti kilomeetri eest (1 W$ = 1 USD).

Õhtuks oli kogunenud 0,86 W$ ehk juba ligi 14 senti kilomeetri eest. Bitwalking võtab oma andmed Google Fit´ist ja see äpp näitab läbitud kilomeetrite arvuks päeva jooksul 5,9 km. Seega vähem, kui näiteks pulsimõõtja randmel, mis oli saanud päevaseks kilomeetraažiks 13,3. See viimane number tundub usutavam. Eks telefon kotis loksubki vähem kui randmel asuv pulsikell.

Et välja teenida 100 eurot maksev pulsikell, peaks siis reaalselt läbi kõndima kaugelt üle saja kilomeetri. Kui iga päev läbida kümme kilomeetrit (mida Google Fit loeb u. viieks kilomeetriks), siis saab kella kätte juba paari kuuga? Võib-olla tõesti. Igatahes hetkel veel Eestis mingit raha väljavõtmist äpp´ist ei toimu, on kogumise aeg. E-poes võib valida, millist toodet eelistad ja hääletada lemmiku nimel. Mis hiljem sellest saab, selgub juba... hiljem.

Seni aga saab raha koguda ja kõndida - mõned kümned sendid või kuni mõni dollar päevas.

