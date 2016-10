VIDEO: Blincam teeb pilgutuse peale pilte nagu Google Glass

Kui Google Glass on vajumas vaikselt unustusse, siis Blincam tahab kantava prilliseadme tagasi tuua - lihtsamal kujul. Jaapani firma kogus kohalikus ühisrahastuse saidis Makuake juba üle 2600% tootmiseks vajaminevast summast, tundub, et Aasias on sellisel kaubal minekut.

Kuid ka Indiegogo ühisrahastuses läheb praegu Blincamil üsna hästi: kuu aega on veel rahakogumist jäänud, kuid juba 60% summast koos. 169 dollarise annetusega saavad esimesed kolmsada erimudeli pilgutuskaamerast.

Hiljem hakkab see maksma ca 200 dollarit.

Seade käib lihtsalt prillisanga külge ja jälgib inimese silmapilgutusi, eristades tavalist pilgutust spetsiaalsest, "päästikulevajutuse" pilgutusest. Nagu allolevast videost näha, peab nö tugevalt pilgutama, mis muidugi tänaval pildistades võib teistele inimestele jätta valesid signaale. Samas on vaid pilgutusega tehtav foto hea võimalus mitte millestki ilma jääda või maha magada, mis ümberringi toimub. See on nagu inimese "pardakaamera". Häid võimalusi nii seltskonnafotograafidele kui pühapäevapiltnikele või nagu kantavate seadmete puhul on kombeks rõhutada - sobib ka ehitusobjektil viibivale insenerile. Ja on muidugi kasutatav käed-vabalt.

Ka Google Glass pildistas samuti silmapilgutuse peale, kuid on nüüd ametlikult kadunud. Millele loodab lahjema isendi loonud Blincam, et see seade just osutub läbilöögivõimeliseks?

Eks üks asi on muidugi ligi kümme korda odavam hind. Teine oluline eelis aga spetsiaalprilliraami puudumine - kasutada saab tavaliste prillidega. Kes prille ei kanna, võivad osta nullklaasidega raamid Blincami logoga ning endale sobivas värvitoonis. Kaamera ise on samuti valitav mitmes värvitoonis.

Pildid saadetakse üle Bluetoothi kohe mobiili või salvestatakse microSD kaardile.

Tehnilised andmed:

Kaamera: HD kvaliteediga, CMOS sensor

HD kvaliteediga, CMOS sensor Kaal: 25 grammi

25 grammi Mälu: 32 GB, microSD lisamise võimalus

32 GB, microSD lisamise võimalus Aku: 8 tundi ooteaega, laadimine microUSB-st

8 tundi ooteaega, laadimine microUSB-st Ühendus mobiiliga: Bluetooth 4.1

Bluetooth 4.1 Ühilduvus telefonidega: IOS, Android

Esimesed tellijad, kui ikka firma neid kaameraid tootma hakkab, peaksid kätte saama oma eksemplari detsembris, enne jõule.

Kui tekkinud rahvusvahelise meediakära järgi võiks see toode leida massiliselt ostjaid, siis tegelik elu on ilmselt keerulisem. Kes tahaks endale lahjat, vaid HD kvaliteedis pilte tegevat kaamerat ja veel nähtavale kohale näo kõrvale? Pealegi ei kesta ka selle seadme aku kuigi kaua, kui ooteaeg on kõigest 8 tundi. Pildistades saab tühjaks oluliselt kiiremini. Google Glassiga häiris teisi inimesi just see omadus, mida Blincam pakub - märkamatult silmapilgutusega pilte teha. Sama saatus tabab arvatavasti ka Blincami kandjaid - mõnedes asutustes ja teeninduskohtades palutakse privaatsust häiriv seade pea küljest eemaldada.