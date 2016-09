Lahendus: lihtne dokumendihaldus liigsete lisadeta

? Dokumendihaldus on firmas paljude ühine asi. Kui igaühele osta kasutajakonto, nagu paljudes dokumendihaldustarkvarades on, siis läheb see kuumaks lõpuks üsna kalliks. Kas oleks võimalik tasuda lihtsalt fikseeritud kuumaksu ja kasutada nii palju, kui vaja? Kas on sellist asja ka eesti keeles, eestikeelse kasutajatoega?

! Selgub, et saab, sest on üks selline Eesti firma, Folderit - mitte just päris idufirma, vaid päris tavaline firma, mis sellist teenust pakub. Dokumendihaldust võivad PRO kontoga alt kasutada kõik firma töötajad või isegi partnerid, kui neile on antud ligipääs.

AM proovis seda lihtsat dokumendihaldust ja veebiliidese kaudu on see tõesti arusaadav kõigile. Lisaks dokumentidele juurde käivatele meta-väljadele, mida saab ise teha, saab salvestada ka piiramatu arvu versioone, lisada märksõnasid, lukustada fail teistele lokaalseks muutmiseks ning saata kinnitusringile. Elementaarne, lihtne, ei midagi üleliigset ja lihtsaks dokumendihalduseks piisav ka. Kasutaja saab e-mailiga dokumente otse dokumendihaldusse saata - selleks tehakse spetsiaalne e-posti aadress.

"Tegutseme Suurbritannia, USA, Saksa, Itaalia, Austraalia, Eesti, Läti ja Soome turgudel, samas on meist Eesti turul ehk niipalju veel ei teatagi," kommenteeris firma haaret selle üks asutajatest Kent Raju, kes on tuntud ka reklaamimaastikul.

Osanikust investori ja tuntud finantsärimehe Targo Rausi toetusel välisturgudele laienemine käib vaikselt, aga kindlalt. Ettevõtte kolmandaks partneriks on tunnustatud tarkvaraspetsialist Rene Saare.

"Me ei nimeta end tegelikult idufirmaks, see pole oma ideoloogialt päris tavaline startup, vaid pigem lihtsalt firma," lisab Raju, "Tegutseme väga globaalselt, kliente on peaaegu igalt mandrilt, sealhulgas ka näiteks Tšiilist. Fookuses on siiski praegu eeskätt Soome, Saksamaa, Suurpritannia, Prantsusmaa, Hispaania ja USA turud."

Serveritena kasutab Folderit Amazoni Iirimaal asuvaid pilveservereid, mida väikeettevõttel endal on kasutada keeruline. Folderit lisab failihoidlale dokumendihalduse lisad ja lisavarunduseks saab omale ühe nupuvajutusega lokaalse koopia alla laadida struktureeritud ZIP-failina.

Mis siis seda dokumendihaldust eristab teistest sarnastest? Lihtsam kasutatavus (küll vähemate võimalustega) ja üks kuutasu kogu firmale olenemata kasutajate arvust. Tavaliselt kiputakse ikka küsima kuutasu või aastatasu kasutaja kohta.

Tavaliselt on ka lihtsalt pilvsalvestus kallim (Nt Google Appsis, mis maksab 5 dollarit kasutaja), aga seal dokumendihaldust selle raha eest pole.