GoPro esimene droon ja uus HERO5 kaamera tõusid täna õhku

GoPro on oma drooniga vaikselt tööd teinud ja ka uusi seikluskaameraid pole viimasel ajal väga tihti välja tulnud, kuid täna on selle kuulsa tootja suurpäev: esitleti n ii uut, viienda põlvkonna HERO5 seikluskaamerat kui ka GoPro enda kõige esimest drooni, millest kirjutasime kevadel ja mille esimesed näidisvieod olid väga paljulubavad:

GoPro HERO5 Black - parim seikluskaamera ja odavam ka

Täna esitleti kahte uut HERO5 kaamerat: Black Editioni ja väiksemat Sessioni. Kui tootja ise reklaamib uut mudelit kui kõigi aegade parimat, siis poodidesse jõudis nüüd veider olukord: vana ja mitte nii hea maksab rohkem kui uus ja parem?

HERO5 Black maksab Ameerikas ca 400 dollarit, Eestis 430 eurot. Peamised omadused on järgmised:

2-tolline puuteekraan

Video kuni 4K @ 30 fps

Fotod kuni 12 MP

Videote ja fotode automaatne pilve laadimine laadimise ajal

Hääljuhtimine seitsmes keeles

Ühe nupuga juhtimine

Veekindel ilma spetskorpuseta (kuni 10 meetrit vee all)

Ühilduv seniste GoPro lisadega ja Karma drooniga

Stereoheli salvestamine koos müravähendusega

Professionaalne videostabilisaator (elektrooniline)

Moonutustevaba lainurk (lineaarkorrektsiooni seadega)

RAW ja WDR pildistamine

GPS

HERO5 Black on saadaval alates 2. oktoobrist. Vt lähemalt siit.

Väliselt on uus HERO5 tunduvalt ümaram, kaotatud on kandiline korpus:

Traadita võrgu ühendustest on esindatud WiFi ja Bluetooth, lisaks kuni 4K video salvestamisele toetab HERO5 ka High bitrate H.264 videot (60 Mb/s) ja teeb Timelapse´i. Ühendada saab stuudiokvaliteediga välise mikrofoni, heli dünaamika on ligi 2x laiem kui HERO3 kaameral. 3,5 mm mikrofonipesa käib külge eraldi müüdava mikrofoniadapteriga. Mälukaart on endiselt microSD, ühendus väliste seadmetega üle USB-C ja micro-HDMI, aku maht 1220 mAh.

GoPro HERO5 Session

Kui HERO4 Session tuli välja oma suuremast eellasest eraldi peaaegu aastase hilinemisega, siis HERO5 suur ja väike vend tulid välja korraga. Session tähendab väiksemat korpust, kuid pildiomadused peaksid olema samad. Hind on ka väiksem - USA-s 300 dolarit, Eestis 330 eurot. Põhiomadused kuulutati välja sellised:

Video kuni 4K @ 30 fps

Fotod kuni 10 MP

Laadimise ajal lähevad videod ja pildid pilve

Hääljuhtimine 7 keeles

Ühe nupuga juhtimine

Veekindel ilma lisakorpuseta (kuni 10 m)

Ühildub GoPro lisadega, sh Karma drooniga

elektrooniline professionaalne videostabilisaator

Moonutustevaba lainurk lineaarkorrektsiooni seadega

GoPro Karma - nende esimene seiklusdroon

Droon oli muidugi päeva suurim uudis. Seda oodati ammu, sest droonimaailmas on konkurents eriti tihedaks läinud ja GoPro oli ootused kõrgeks ajanud.

Karma on kokkupandav ja väike, seljakotti mahtuv multikopter, millel on väga hea stabilisaator. Põhiomadused on järgmised:

kokkupandav, mahub seljakotti.

konsoolilaadne juhtpult puuteekraaniga, puudb vajadus eraldi tahvli või nutitelefoni järele, et drooni juhtida.

Kolmeteljeline stabilisaator on drooni küljest eemaldatav ja seda saab kasutada kuskil mujal küljes kaamera stabilisaatorina (rattal, käes vm).

Karma maksab Eestis 870 eurot. Multikopter lendab kiirusega kuni 15 m/s, kuni 1000 meetri kaugusele, kuni 4500 meetri kõrgusele, kaalub 1006 grammi, pult näitab viietollisel ekraanil kuni HD kvaliteediga pilti. Drooni lennuaeg on 20 minutit, pult kestab akudelt 4 tundi.

Lisaks HERO5 mudelitele saab Karma külge ühendada ka HERO4.

Vaata, millise video filmib GoPro HERO5 koostöös Karmaga: