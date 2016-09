VIDEO: kuidas paigaldada HP printeriga prinditud tapeete?

Mis võiks olla printeritintidega kasumit teeniva HP järgmiseks suureks tegevusalaks, kuhu kuluks väärtuslikku kraami ämbrite kaupa? Muidugi tapeet. Seinatäite trükkimiseks kasutatav lõhnatu ja PVC-vaba rullmaterjal on samuti HP toodang.

Aasta tagasi tutvustatud küürimis- ja niiskuskindel, hallitust tõrjuv tapeet on saadaval ka Eestis. Seina käib, nagu ikka tapeediliimiga. Otsese päikesevalguse eest kaitstuna peaks muster püsima kuni 20 aastat. Selleks tuleb kasutada HP Latex tinte.

Seina pannakse tapeeti, kastes rulli liimivanni. Nii, nagu näha allolevast videost:

Siiski ei maksa oma kodusel A3 printeril hakata tapeeti välja trükkima - selleks on olemas HP laiformaatprintimise teenust pakkuvad firmad. Eestis näiteks Overall. Tapeet vastab vastupidavuse Ameerika standardile Type II, mis lubab seda kasutada avalikes ruumides, tagades ettenähtud kulumiskindluse, pestavuse ja värvide püsivuse.

Tapeedil on ka mõned tehnilised andmed:

Kaal 290 g/m²

Paksus 431 mikronit

Pind matt

"Töötemperatuur" 15-35 kraadi

Kasutusaeg kuni 20 aastat ilma otsese UV-kiirguseta

Kasutusaeg päikese käes, nt vaateakendel 3+ aastat

Veekindlus: jah

Säilitusaeg rullis: kuni 2 aastat

Ühilduvad printerid: HP Latex 210, HP Latex 260, HP Latex 280, HP Latex 310, Latex 330, Scitex LX600, Scitex LX800, Latex 820, Latex 850, DesignJet H35100, DesignJet H35500, DesignJet H45100, DesignJet H45500, Scitex FB5003, Scitex FB7003, Scitex FB9103, Scitex FB9503.

Palju see ilu maksab? 30,5-meetrine rull (1372 millimeetrit lai) on mõnes veebipoes näiteks hinnaga 273 dollarit. Lisandub printimise hind ja üles peab ka ise panema (või tellima fototapeedi panijad). Saadaval on veel rulle mõõtmetega 1067 mm x 30,5 m ja 1372 mm x 91,4 m.