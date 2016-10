Honor 8 vol. 2 - pikk test Hiina odava ja hea kahe kaameraga telefoniga

Hiina telefonide ekspansioon jätkub - nii, et isegi Lõuna-Korea ja Taiwan annavad veidi järele. Honor on Huaweiga seotud bränd, mis katsub turule tulla iseseivalt ja Huawei nime ei maini. Euroopas küll veidi segadust tekitav strateegia, aga iseenesest on nii Huawei kui Honor väga kõvad Hiina brändid, mis pakuvad tippklassi kvaliteeti ootamatult odava hinnaga. Honor 8 on küll AM-il testitud, kuid juhuste kokkusattumise tulemusena sai toimetus seda mudelit testida veel kord ja juba pikemalt.

Eriti just kahe kaameraga Honorit - see lahendus tundus Huawei P9-ga hea, kuid tekitas mõningaid küsimusi. Honor 8 ja P9 kaamerapaar on tehnilistelt näitajatelt identne - Huawei P9 vaid lisab juurde Leica nime, kellega koostööd on tehtud, Honor käib kahesilmse pildistamise välja oma nime alt.

Kaks kaamerat on ikka kaks kaamerat

Kui P9 puhul (ja ka Honor 8-ga) oli jutuks kahe kaamera eelis luua sügavaid, bokeh-efektiga justnagu peegelkaamera stiilis kujutisi, siis jäi painama mure selle pärast, et see kitsam teravussügavus saavutatakse ikkagi tarkvaraliselt ja paljudes olukordades veab tehisintellekt veel alt. Kuid neid olukordi, nagu selgub pikemas testis, on igapäevaelus siiski vähe. Kahesilmne mobiil pildistab üsna peegelkaamera-stiilis ja kui tõesti profipiltnik pole, siis on see väga vinge võimalus.

Eriti just sellepärast, et ava saab sättida ka pärast pildistamist. See tähendab, et nihutades ava väiksemaks, jäävad kõik detailid nii kaugel kui lähedal teravaks. Kui aga suurendada ava, jääb teravaks see ala, ms pilditegemise ajal määrati ning muu hägustatakse. Tarkvaraline algoritm üritab hinnata asjade kaugusi kaadris ja vastavalt sellele detaile teravustada.

Siin on mõned näited Honor 8 kitsast teravussügavusest, mis meelega peale keeratud.

Pildilt on näha tarkvaraline teravuse töötlemine. Kaugelt on ava suurendamise emuleerimine natuke tehislik.

Lähedalt pildistades on bokeh-efekt täitsa usutav.

Valguses ja varjus. Fotonäituse plakat, Lihula.

Järeltöötluses on ava maksimaalselt lahti keeratud. Lodi Jõmmu Emajõel.

Pilt eredas sügises - taevas ja värvid tuuakse välja.

Pidev taevaskoja panoraam - Honor 8 teeb, nagu uuematele andoiditelefonidele kohane, panoraami pidevalt rida rea järgi lisades, et katkestusi ei tuleks.

Õrn, väga õrn

Honor 8 on käes tõeline tehnoloogiline ime - üliõhuke, tagakaas pole mitte metallist, nagu Huawei P9-l, vaid 15 kihist üksteise peale laotud eritehnoloogiaga valmistatud klaasist. See klaas on ülilibe. Kui igapäevaseks kasutamiseks eemaldada kõik kleepsud, lüüa korpus läikima ja välja minna, siis tuleb käega hoolega mobiilist kinni hoida, et maha ei libiseks. Kuid veelgi ettevaatlikum peab olema telefoni kuhugi lauale jättes. Poleeritud tagakaas on nii libe, et kui esialgu tundub telefon paigale jäävat, siis ka täiesti loodis laua pealt võib see hakata vaevumärgatava kiirusega maha libisema. Pool meetrit on fataalne - testitud, kukub täiesti puruks. Poole meetri kõrguselt üle laua ääre maha libisedes jõuab telefon täpselt ekraani allapoole keerata, nii et maandumine toimub ekraanile. Kuna klaas pole odaval Honor 8-l kaitstud ei Gorilla Glassiga ega muudmoodi ning korpus on üliõhuke, peab mobiilile ostma kas (nuti)kaaned või muu toekama ümbrise koos ekraanikaitsega.

Nutikellaga vajab mobiil uuesti tutvustamist

Igapäevaste Bluetooth-seadmetega sai Honor 8 hästi läbi kuni tarkvarauuenduseni. Android ise ei uuenenud - ikka versioon 6.0, kuid muude Honori enda update´ide käigus juhtus nii, et pidevalt telefoni küljes istuv(ad) Bluetooth-seadmed tuleb iga natukese aja tagant uuesti mobiiliga paaritada. Tüütu, aga miskit pole teha peale järgmise uuenduse ootamise, mis selle vea ehk parandaks.

Kiirus - päris tipust

Olles testinud tipptootjate tipptelefone, võib öelda, et Honor 8 on kiiruse poolest tõesti tippude tipus. Võib-olla uued Samsung Galaxy´d ja Apple´i iPhone´id on veel kiiremad. Honori menüüd jooksevad väga kiiresti, äpp´id avatakse hetkega ja andmesidegi on kiire.

Honor 8 kaameraga pildid: Kaido Einama