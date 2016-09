Just5 ieradās Igaunijā! Läti mobiilimark kinnitab alates septembrist kanda Eesti turul

Täna teatas Läti telefonitootja JUST5, et tuleb jõuliselt Eesti turule. AM on Just5 Freedom X telefoni juba testinud. Oma hinna kohta on see väga hea telefon (seni müüdi Euronicsis, nüüd on oodatud rohkematesse kohtadesse müügile), ehkki välimuselt üsna tavaline (nagu kõik uuemad nutitelefonid) ja mõnede sensorite puudumisega, millega uhkeldavad maailmakuulsad nutitelefonitootjate lipulaevad, kuid sellest pole tavainimese jaoks suurt häda, kui just kompassiga metsa ei lähe.

„Laiendades ettevõtte tegevust otsustasime pakkuda JUST5 telefone ka oma lähimatele naabritele – teistele Balti riikidele. Kui juba Läti kliendid tunnustavad kodumaist marki, siis loodetavasti suudame oma toodetega rõõmustada ka Eesti kliente,” rääkis Just5 juhatuse liige Dmitrijs Maceraļiks eksportturu laienemise tagamaadest.

Läti turul on Just5 olnud enim ostetud telefonide nimekirjas juba 3 aastat järjest, lisaks oli turu- ja sotsiaaluuringute ettevõtte GfK andmetel Just5 Spacer Lätis enim ostetud telefon 2015. aastal.

JUST5 mobiilid paistavad välja oma heade tehniliste omaduste, kvaliteedi, eredate värvide, kvaliteetsete materjalide ning väga taskukohaste hindade poolest.

FREEDOM´i tootesarja nutitelefonid on saadaval mitmetes värvides: FREEDOM PINK, FREEDOM MENTHOL, FREEDOM YELLOW, FREEDOM DEEP.

JUST5 võimsaim telefon FREEDOM X1 3GB RAM-i ja 32GB-i sisseehitatud mäluga, on saadaval kahes versioonis - STONE ja BRICK. Eri värvi mudelitel on erineva materjalistruktuuriga korpused. STONE’i ebatavaline värv ammutab inspiratsiooni mererannas leiduvatest kividest ning BRICK on nahalaadse pruuni värvi korpusestruktuuriga, arvestades moetrende ja kasutajate soove.

Just5 on Lätis loodud mobiiltelefonimark. Esimest Just5 telefoni hakati välja töötama 2008. aastal ja juba 2009. aastal olid esimesed mudelid turul. Praegu eksporditakse telefone mitmesse riiki. Ettevõte on võitnud ka mitmeid prestiižseid disainiauhindu, näiteks iF Product Design Award ja Red Dot Award. 2016. aastast on Just5 nutitelefonid saadaval ka Leedus ja Eestis.