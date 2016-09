Nullindad on tagasi: Microsoft tuli välja uue 0,3-megapikslise mobiiliga

Reede hommikul sätitakse Solarises ja Rocca al Mares sappa, et soetada endale uus iPhone 7. Samsung Galaxy Note 7 fännid peavad aga ootama plahvatava telefoni ümbervahetamist ja uus mudel hilineb. Samal ajal üllitab Microsoft maailmas uue telefoni - Nokia 216, mis saabub otsekui möödunud kümnendist. Kuid isegi Facebook on sellel nuputelefonil sees.

Nostalgiapisar pühitud, vataame selle uue nuputelefoni, mis saabub müügile siiski vaid Indiasse, tehnilisi näitajaid. Ja lõpuks muidugi hinda.

Nokia 216 sisaldab kunagi 2000. aastate keskpaigas meilgi hästi tuntud Series 30 operatsioonisüsteemi, millel, nagu tänapäevastel telefonidelgi, on oma "äppid". Neid saab jooksutada 2,4-tollisel QVGA ekraanil. Kes ei mäleta, siis see on 320 x 240 pikslit (167 ppi), omal ajal väga populaarne formaat. Sisseehitatud kaamerad teevad nii ees kui taga 0,3-megapiksliseid pilte, seega selfie on võimalik. Aku - 1020 mAh - aga kestab kaua- palju kauem, kui moodsad nutikad, koguni 24 päeva. Saadaval on kahe SIM-kaardiga versioon. Kontakte mahub aadressiraamatusse 2000.

Sisemist mälu on vähe, vaid 16 MB, kuid seda saab laiendada kuni 32 GB microSD mälukaardiga. Loomulikult on täitsa alles ka 3,5 mm kõrvaklapipesa, lisaks pakutakse ühendusteks micro-USB pesa (USB 1.1), FM raadiot, Bluetooth 3.0 ja EGPRS andmesidet üle 2,5G kiirusega kuni 236 kbit/s. Mäletate? Sellist kiirust võib praegugi mõnes maakohas isegi nutitelefoniga leida, kui kiiruse märgina lööb ülaribale täht E või G.

Rakendustest on olemas äratuskell, kalkulaator, kalender, kell, taskulamp, märkmed, diktofon, Facebook, Opera brauser, muusika- ja videopleier (kaamera salvestab ka videot).

Hind poes tuleb 37 dollarit. Oluliselt kallim, kui meie testitud Poola-Leedu vintage-telefon, aga eks näitajad on Nokial ka paremad.

Ajaloolist hõngu uue Nokia väljatulekule lisavad spekulatsioonid, et peale nn vähemnutikamate mobiilide äri mahamüümist Foxconnile võib see retronäitajatega telefon jääda Microsoftile üldse viimaseks Nokia nime all telefoni väljatoomiseks, mainib Engadget. Seega on tehnoloogia-ajaloos jälle üks lehekülg pööratud. Küll aga on Microsoftil plaanis mobiiliturgu järgmisel aastal üllatada oma väljatöötatud Surface´i telefoniga, mis peaks olema Windowsiga nutitelefonide tippude tipp, kirjutab Thenextweb.