Mitte ainult puhata ja mängida: kasulikud mobiilirakendused, mis teevad õppimise lihtsamaks

? Mobiil pole ainult mängimiseks, paljud rakendused aitavad ka paremini kooliasju teha. Milliseid rakendusi siis kooliks ja õppimiseks võiks kasutada?

! Tehnoloogia areng mõjutab lisaks teistele valdkondadele ka haridust, mistõttu on hakatud üha enam õppeprotsessi kaasama nutiseadmeid ja nendele mõeldud rakendusi. Uue alanud kooliaasta alguse puhul pani Samsung kokku rea parimaid tasuta Androidi rakendusi, mis muudavad õppimise protsessi lihtsamaks, huvitavamaks ja lõbusamaks.

Kõrvalda õppimist segavad rakendused

Enne õppima asumist on oluline kõrvaldada need rakendused, mis võivad õppimist segada. Self Contol for Study on rakendus, mis blokeerib kõik õppimist mittesoodustavad rakendused nagu sotsiaalmeediaäpid ja mängud kindlaks ajaperioodiks, et õppimise ajal ei tekiks ahvatlust meelelahutusmaailma sukelduda. Süsteem blokeerib enamiku rakendusi installimisjärgselt, ent on võimalik valida ka teatud õppimiseks kasulikud rakendused, millest keeld mööda hiilib. Samal põhimõttel töötab ka Eesti arendajate loodud KidED, mis on mõeldud noorematele nutiseadme kasutajatele (5-7 aastat), kelle vanemad saavad välja pookida need äpid, mida nad ei soovita oma lastel kasutada. Sealjuures tuleb lapsel iga natukese aja tagant nutiseadme kasutamise jätkamiseks lahendada hariv ülesanne.

Keelte õppimine olgu lõbus

Üks paremaid rakendusi keeleõppeks on Duolingo, mille ühtlasi valis ka Google eelmisel aastal parimaks keeleõpperakenduseks. Kuna Duolingo ei toeta veel eesti keelt, peaks keeleõppijal selge olema näiteks kas inglise või vene keel, mille toel uut võõrkeelt juurde õppida. Duolingos saab inglise keele baasil õppida kokku üle 20 keele. Lisaks vene, saksa, itaalia, prantsuse, hispaania ja rootsi keelele annab rakendus võimaluse selgeks õppida isegi heebrea, vietnami ja esperanto keele. Õpe põhineb peamiselt meelde jätmisel ja meenutamisel ning monitoorides õpiprotsessi, muutuvad ülesanded lihtsamast järjest keerulisemaks.

Kui matemaatika paneb pead vangutama

Ikka ja jälle on õpilastel raskusi pigem reaalainetega ning igaüks meist mäletab vähemalt ühe võrrandi lahendamisega kimpus olemist. Photomath on nutikas rakendus, mis lahendab ka kõige keerulisemad matemaatilised ülesanded ning sealjuures näitab ka lahenduskäiku, mis on õppeprotsessi juures oluline. Nagu nimigi ütleb, et pea Photomathi jaoks isegi võrrandit sisse toksima – vastuse saamiseks piisab vaid pildi tegemisest.

Kogu uusi teadmisi virtuaalmaailmast

Virtuaalreaalsusprillid on avanud uue ukse teadmise saamiseks lähedase kogemuse kaudu. Samsung Gear VR või mõnede muude VR-prillide olemasolul on kindlasti soovitav tõmmata rakendus Sites in VR, mis viib su hetkega eri paikadesse maailmas, kuhu jõudmine nõuab tavapäraselt kulutusi ja aega. See rakendus võimaldab sul oma tugitoolis istudes uudistada näiteks Eiffeli tornis või Giza püramiidides. Kui sind aga kimbutab näiteks esinemishirm klassiruumi ees, tasub proovida Public Speaking VR-i, mis viib su otse hirmu keskmesse – auditooriumi ette ning aitab kogemuse kaudu õpetuste ja näpunäidetega hirmust üle saada, sealjuures süstides esinemisjulgust.

Planeeri oma aega virtuaalse päevikuga

Rakendus My Study Life muudab õppimise oluliselt lihtsamaks. See annab võimaluse sisestada oma tunniplaani, hoida silma peal eksamiaegadel, kontrolltöödel ja jooksvatel kodustel ülesannetel ning neid vastavalt ära märkida, kui ülesanded on tehtud. Ehkki info sisestamine võib omajagu aega võtta, võimaldab see rakendus mugavalt kogu õppetööga seonduva ühte kohta kokku koondada. Lisaks on olemas sama äpi arvutile mõeldud versioon, mida saab ka nutiseadmega hõlpsasti sünkroniseerida.