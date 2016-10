Seda nutikella juba kannakski - SMA Band

Oleme oma nutikellatestidega proovinud igasuguseid seadmeid ekraanita aktiivsusmonitorist soliidse, kuu aega kestva nutikellani. Kõik on võimalik, kui otsida endale sobivat moodsat käekella. Kuid päris seda kõige sobivamat, mis rahakotti auku ei lööks, aga siiski piisavalt palju teeks, polegi veel leidnud. Seekord sai otsitud odavaimat pulsimõõtjaga kella ning kuigi Xiaomi Mi Band pulsimõõtjaga kell satub ka peaaegu samasse hinnaklassi (45 dollarit), tundus 26 dollari eest saadav SMA põnevam.

SMA, mida Euroopasse päris igale poole ei tarnita, hakkas aga silma Gearbesti poes ja saigi järjekordse "Hiina imena" ära tellitud. Oodata tuli vähe. Veidi rohkem kui nädala pärast saabus SMS, et saadetis ootab Omniva esinduses ja järgi minnes ulatati pidulikult ümbrik, millel kirjas, et seesolev seade ei vasta Euroopa Liidu CE standarditele. Seega võib Hiinast tellimisega valitseda teatav risk, et kaup kohale ei jõua. Kuid samas on SMA (Shenzhen Smart Care Technology Limited) tooted Euroopas mõnedel juhtudel täiesti ametlikult müüdavad ja siis probleeme pole.

Karbis pole peale kella, magnetiga kinnituva USB-kaabli (laadija) ning kasutusjuhendi midagi. Kasutusjuhend on ühelt poolt hiina, teiselt poolt inglise keeles.

Nutikell näeb välja ilus, pehme kummise randmepaelaga saab seda kinnitada nii keskmisele kui jämedamale käele. Kuna kella all on pulsimõõtja, peab rihm olema piisavalt pingul (siiski mugavalt), et pulssi õigesti mõõta. Ekraani allservas on puutetundlik ala, kust saab ekraane vahetada ja Bluetoothiga paaritada. Ülevalpool on erinevate värvidega (RGB) märgutule-LED.

Nutikell pakub kõiki elementaarseid aktiivsusmonitori funktsiooone: pulsikell sensoriga (pidev pulsimõõtmine on seadetest võimalik paika panna iga 15-minutise intervalliga või harvem), aukudeta korpus vastab IP65 veekindlusele (pritsmekindel, võib pessu minna, aga vee alla ei soovitata minna), aktiivsusmonitor sammulugejaga, magamismonitor, kõnedest ja SMS-idsest teatab vibreerimisega ja ekraanile ilmuva teatega, paigaloleku alarm, mobiiliäpp kõige selle täpsemaks analüüsiks.

Kellal on erivärviline LED tuli, mis annab erinevatest olekutest märku ning ühevärviline kitsas ekraan, kus kuvatakse kellaaega (püsti- või küliliformaadis), pulssi, samme, päeva jooksul läbitud vahemaad, kulutatud kaloreid, mobiili teateid erinevatest äppidest.

Kui rannet liigutada, justnagu vaataks kella, siis alles lülitub ekraan sisse, muidu on pime. See tagab aku kestvuse mitmeteks nädalateks: testis õnnestus kaks korda kasutada laadimata nutikella 20 päeva. Päris kuud välja ei venitanud, aga kui panna pulsimõõtja 15 minutist harvemaks või üldse välja lülitada, võib kuu ka välja venitada. Nutitelefone toetab kell operatsioonisüsteemidega alates Android 4.3 / iOS 7.0.

Androidiga telefoniga paaritamine läheb sujuvalt ning nutikella ühendus mobiiliga püsib stabiilne kuni Androidi tarkvarauuenduseni (6.0) - siis hakkab iga kord, kui kell lahkub Bluetoothi levialast, nõudma uuesti liitmist. Tüütu, aga õnneks vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Varem püsis kell telefoniga ühenduses ilma ühegi häiriva teateta.

Pulsimõõtja pole meditsiinilise täpsusega, eriti siis, kui päevane mõõtmine toimub 15- minutiste intervallidega. Keskmiselt küll võib pulss jääda normaalsesse 70-90 löögi vahemikku, kuid vahetevahel toimub hüppeid kuni 180 löögini minutis. Maksab jälgida, et pulsimõõtja rohekas valgus, mis randmelt mõõdab, rihma alt välja ei paistaks. Rihm peab olema piisavalt pingul. Pulsimõõtja näitab kella ekraanil ka mõõtmise kvaliteeti - samasuguse skaalaga, nagu mobiilid näitavad levikvaliteeti, 1-5 pulgaga.

Kella mobiiliäpp on lihtne ja lakooniline ning kohati natuke kentsakas, kuid muidu täiesti kasutatav. Seadete alt sisestatakse nimi, vanus, kaal, sugu, pikkus, normaalne südamelöökide arv rahutingimustes ning mõõtmine võib alata. Spordi alt saab näha püstitatud eesmärgi täitmist, graafikut päevase aktiivsusega (tulpdiagrammi asemel on natuke segasem joondiagramm) ja lisaks numbriliselt läbitud kilomeetrid, sammud ja kulutatud kalorid.

SMA kasutajaliides on veidi kaootiline, aga üldiselt arusaadav.

Täpsuse osas võib öelda, et SMA paneb natuke rohkem samme juurde kui hiljuti testitud Huawei ekraanita Color band´i aktiivsusmonitor, kuid vahe pole väga suur, vast mõnisada meetrit päevas. Kahju, et SMA äpp ei erista jooksu ja kõndimist - kui oled jooksufänn, oleks sellest abi küll. Võiks ju isegi rattasõidu detektor olla. Kuid seda pole, on vaid aktiivsus - sammude näol.

Magamismonitor hindab une kvaliteeti, aga une algust ja lõppu määrab natuke ebatäpselt. Tundub, et kui peale kümmet õhtul ei kõnni ja arvuti taga istuda, siis läheb see unena arvesse. Hommikuse ärkamise fikseerib kell, kui tõesti püsti tõused - niisama voodis vähkremine läheb veel magamisena kirja. Aga keset ööd eristatakse vist normaalselt kerget ja sügavat une faasi ning ärkvel-olekut.

Pulsimonitor joonistab samuti graafikuid, ehkki 15 minuti järel pulsi mõõtmine võib päevaste tulemuste osas olla üsna juhusliku tulemusega.

Notice on ekraanimenüü (ülemisel pildil paremal), kust saab nutikella mugavalt juhtida: vaadata aku täituvust, lülitada sisse-välja kella ja mobiili ühenduse alarmi (kui näiteks mobiil ja kell üksteisest liiga kaugele satuvad), paigalseisualarmi (iga 30 minuti tagant peaks end natuke liigutama ja laua tagant püsti tõusma), äratuskelli - neid saab seada mitmeid ja nädalapäevade kaupa korduvustega, samuti saab teada anda SMS-idest ja kõnedest.

Põhjalikum alarmide ja teadete seadmine on aga Seadete menüüs: sealt saab äpp´ide kaupa seadistada, millised teated jõuvad randmele ja millised mitte. Facebooki teated, e-kirjad ja muu oluline kerivad teksti kellaekraanil, kuna täispikkuses kitsukesele pinnale ära ei mahu ja vibreerimisega antakse alati märku, kui teade tuleb. Nutikell on tänu vibromärguannetele hea diskreetne, nii et saaks igapäevaselt hakkama ka vaikimisi režiimis: kõnedest saab teada vaid telefoniomanik randmel vibreerimisega, näha on helistaja ning teisi ei häiri mobiilihelin. Samuti on nii võimalik kõnesid vastu võtta tänavamüras, kui kotis helisevat telefoni ei pruugi muidu kuulda, aga käekella vibreerimine on alati tuntav. Äratuskell on samuti diskreetne ja ei aja teisi üles. Äratuskella saab kinni panna randmelt puutetundliku nupuga, muidu hakkab see korduma.

Kokkuvõtteks: osta, kui liigud ja odavalt läbi ajada tahad

AM testis kaks kuud ja võib soovitada: 26 dollari eest on see parim nutikell, mis teeb kõike seda, mida aktiivsusmonitori tahtjad soovivad. Täpsus on ehk 10 korda kallimatel kelladel parem ja mobiiliäpp näitlikum, kuid miskit suurt puudust pole SMA Bandile ette heita. Muidugi on oht, et kui tellida see Hiina laost, ei jõua kohale CE märgise puudumise tõttu. Samas on toodet olemas ka Euroopa ladudes, mis välistab ohu tollipiiril. Kuna laadimisjuhtmeks on vaid USB kaabel, siis sobib toode kasutamiseks üle maailma.

TEHNILISED ANDMED

Nutikell SMA Band

Hind: 26 dollarit (Gearbest)