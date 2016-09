Ära seda kodus proovi: USB Killer 2.0 on nüüd poole võimsam!

Venemaal välja mõeldud ning nüüd ka Hong Kongi ettevõtte poolt tooteks vormitud ja e-poes müüdav USB Killer on pealtnäha süütu USB mälupulk, mis tegelikult arvutisse pistes palju pahandust tekitab. Selle uus versioon, USB Killer 2.0 tekitab veelgi rohkem kahju. Igatahes ei maksaks seda oma tööarvutiga testida.

USB Killer on mälupulka meenutav seade, mille sisemuses on laadimiskontroller ja võimsad kondensaatorid. Tööpõhimõte on lihtne. USB pesasse pistes hakkab see arvutist saadava toitega laadima kondensaatoreid, kuni need saavutavad 220 V pinge. Siis laadimine lõpetatakse ja kogutud särts -220 volti suunatakse USB signaalikanalitesse. Kui plusspinge vastu on emaplaatidel tavaliselt mingi elementaarne kaitse, siis -220 volti paneb arvuti sisemuse läbi kärssama hoopis suuremas ulatuses.

USB Killer 1.0 töötas poole madalama pingega, USB Killer 2.0 aga tapab "nii toas kui aias".

Nüüd võiks karta ka küberterroriste, kes sokutavad käidavatesse kohtadesse USB Killereid, kuid suurema leviku takistuseks on USB Killer 2.0 krõbe hind: 50 dollarit. Aga suurema eesmärgi ja konkreetse sihtmärgi nimel pole see ilmselt takistus.

Kas ja kui kindlalt USB Killer 2.0 arvutist ka andmed hävitab, sõltub konkreetsest arvutimudelist, kuid see on siiski vähetõenäoline. Üsna kindlalt hävitatakse USB kontroller (mõnel juhul ka kiibistik, kus see asub ja I/O Controller Hub) ning rikutakse emaplaat, kuid elektrilöök protsessori ja kõvakettani ei jõua.

Kuidas USB Killer 2.0 töös välja näeb, saab vaadata allolevast videost (kuula kindlasti heliga):

Seega pole USB Killer 2.0 veel mingi uksele koputava julgeolekutöötaja hirmus arvuti hävitamise vahend, vaid lihtsalt korraliku sigaduse tekitaja, mis muudab töötava arvuti kallilt parandatavaks vrakiks.

Kuid on üks arvuti, millest USB Killer 2.0 jagu ei saa. Uuemad Macbookid isoleerivad USB-signaali optiliselt ja neis ei jõua kõrge pinge kuigi kaugele.