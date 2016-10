Nutikas vanadus: äpid, mis teevad eaka elu lihtsamaks

? Kui noored ostavad oma vanematele või vanavanematele telefoni, siis suure tõenäosusega valitakse nende paari-kolme hulgast, millel hiiglaslikud numbriklahvid, pisike ekraan ja igasuguse nutikuse puudumine. Kuid nii nagu noori, nii ei saa ka vanu ühe mütsiga lüüa. Inimesi on erinevaid. Paljud tahavad ka pensionipõlves ajaga kaasas käia ning nutikaid seadmeid kasutada. Kuidas aga leida selliseid abivahendeid, mis pisut kehvema näemise-kuulmise ja võib-olla batuke töntsimate sõrmedega kasutaja elu lihtsamaks teeks.

! Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov jagab soovitusi, millised mobiilirakendused ühe kaasaegse eaka igapäevaelu lihtsamaks aitaksid muuta. Selgub et see nõu kulub ära ligi kolmandikule vanemast elanikkonnast, sest nii paljud on otsustanud nutika mobiili kasuks.

Kui veel mõned aastad tagasi olid nutitelefonid suuresti noorte pärusmaa, siis täna eelistavad nutikaid seadmeid ka eakad. „Tervelt kolmandik meie vanemaealistest klientidest kasutab igapäevaselt just nutitelefoni, mitte nuputelefoni,“ märkis Seliov Tele2 kliendistatistikast lähtudes.

Seliov valis välja kaheksa mobiilirakendust ehk äppi, millest võiksid kasu lõigata just vanemaealised nutiseadme kasutajad, koondades erinevad igapäevatoimingud oma telefoni.

„Kõigi alltoodud äppide ühisnimetajaks on lihtsus – need on eestikeelsed ja arusaadavad ka inimestele, kes alles õpivad nutiseadme võlusid tundma,“ sõnas Seliov. „Ent nii nagu iga uue asjaga, tuleb ka äppidega sõbraks saamiseks veidi aega võtta ning nendega harjuda, sest vilumus ei sünni üleöö. Hea oleks, kui esimene kokkupuude toimuks lapse või lapselapse juuresolekul, kes oskaks eakat juhendada.“

Menüü koondab lademetes maitsvaid retsepte, mille valmistamist koduses köögis järele proovida ning muudab poeskäimise uskumatult lihtsaks. Tänu sellele äpile ei ole enam tarvis vajaminevaid toiduaineid kaduma minema kippuvale paberilipikule üles märkida – võta poes kätte telefon, ava äpis mõni isuäratav retsept ning asu sobivate toiduainete otsingule.

Seened on asjakohaseks äpiks just sügisel, kui paljud meist oma sammud metsa seenele seavad. Kui näed isuäratavat seent, ent ei ole kindel selle söödavuses, ava mobiilirakendus, otsi seen välimuse järgi üles ning vaata üle, millega täpsemalt tegemist.

RMK on multifunktsionaalne äpp metsandus- ja loodushuvilistele. Äpist leiad ilmainfo, looduskaamerad, enda lähedal asuvad loodus- ja matkarajad ning parimad marja- ja seenekohad.

LiveTeam on eestimaine äpp marjulistele ja seenelistele, mis sisaldab erinevalt tavalistest kaardi- ja GPS-rakendustest ka metsateid ja võimaldab ära märkida oma auto asukohta metsas. Lisaks aitab äpp metsasolijail jälgida oma kaaslaste asukohta metsas, salvestada paremad seene- ja marjakohad ning neid sõpradega jagada. Kui metsas eksima kippuval vanaemal või vanaisal on nutitelefon taskus, siis on teda metsast väga lihtne leida, kuna tema täpne asukoht ja liikumistrajektoor on äpis lähedastele näha. Samuti teeb äpp kindlaks, kas ollakse oma müttamas kellegi eramaal või riigimetsas.

Elektriäpp ütleb sulle ära, millal on kõige soodsam elektrit tarbida ning tuletab meelde, kui elektrinäidud on tarvis ära saata. Kuna äpp on mõeldud kõikide elektrifirmade klientidele ja seal on olemas ka elektrinäitude saatmisvõimalus, muudab see näitude esitamise kohustuse täitmise kordades lihtsamaks!

Õhtujutt on kasulik äpp vanaemadele ja vanaisadele, kel on unejutud, mida lastelastele lugeda, otsa saanud. Vikerraadio saatesarja „Õhtujutt“ mobiilirakenduses on terve hulk maheda häälega peale loetud põnevaid järje-, looma- ja muinasjutte, mida mugavalt võsukestele enne uinumist telefonist mängida.

Telekava äpp asendab tänapäeval traditsioonilist paberkandjal saatekava. Milleks osta iga nädal uus telekava, kui kõigi olulisemate telekanalite reaalajas uuenduvad saatekavad asuvad igas nutitelefonis vaid paari kliki kaugusel?

Sõiduplaanide äpid (Tartu bussiajad, Tallinna ühistransport) muudavad bussi-, trolli- ja trammiaegade vaatamise lihtsamaks kui iial varem. Seejuures jääb sinu enda valida, kas otsid sobiva väljumisaja kindla peatuse nime või liini numbri järgi.

Kõik ülaltoodud rakendused on saadaval Androdil põhinevate telefonide kasutajatele. Apple’i nutitelefoni omanikud saavad äpisoovituste nimistust endale alla laadida Menüü, RMK, Õhtujutud, Tartu bussiajad ja Elektriäpi.