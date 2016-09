Täna esitleti Apple´i uut nutitelefoni iPhone 7: veekindlat, kõrvaklapipesata ja topeltkaameraga*

Täna oodati iPhone 7-t ja see tuligi. Kes ootas hingevärinal, kes skeptiliselt, kes rahulikult, kuid nagu alati, oli peale esitlust neid, kes ei suutnud uuendusi ära imestada kui neid, kes olid taas pettunud.

Nagu kuulujutud enne ennustasid, tuligi uus iPhone 7 ilma kõrvaklapipesata - nüüd jääb veel üle ära oodata, kui telefonid kaotavad oma viimase füüsilise rudimendi - USB pesa. Või tegelikult üks luuk on veel võimalik peagi ära kaotada - SIM kaardi pesa. Mobiil-IDga läheb küll raskeks, aga ilmselt maailm ikkagi varsti liigub selles suunas, et SIM-i pole.

iPhone 7 kasutajad saavad aga lisaks telefonile osta ka Apple´i uued kõrvaklapid - välja tulid uued AirPodid, kõrva pistetavad juhtmevabad kuularid, mis on Apple W1 kiibiga ja pakuvad kuni 5 tundi kuulamisaega.

Ametlikult välja kuulutatud iPhone 7 ja iPhone 7 Plus on pikima aku tööeaga kui mistahes eelmine iPhone, varustatud stereokõlaritega, vee- ja tolmukindel (varem pole ka ükski iPhone olnud veekindel). Esimesed 25 riiki saavad iPhone 7 juba järgmisel reedel, 16. septembril, Eesti nö teises laines nädalapäevad hiljem.

Topeltkaameraga telefone oleme me varemgi näinud, hiljuti sai just ühte testitud. Mida siis Apple kahe kaameraga tagaküljel paremaks soovib teha?

iPhone 7 Plus pakub uut kahe kaamera süsteemi. Kui iPhone 7-l on vaid üks 12-megapiksline kaamera pildistabilisaatori ja ƒ/1.8 avaga, kuue elemendiga läätse ja enamate värvidega sensoriga, siis iPhone 7 Plus pakub lisaks sellele lainurkobjektiiviga kaamerale kõrvale ka teist, 12-megapikslist kaamerat, kuid teleobjektiiviga, mis teeb kuni 10-kordset suurendust digitaalselt ja kuni kahekordset optilist suurendust.

Kahe kaameraga tehakse ka keerulist pilditöötlust, mis tagab peegelkaamerale omase kujutise suurema teravussügavusega. "Tehisintellekt" eraldab tausta eespool olevatest detailidest ja nii saab teha portreesid, mis seni olid võimalikud vaid peegelkaameraga.

Ees on 7-megapiksline nn FaceTime HD kaamera pildistabilisaatoriga, välk on aga lahendatud nelja True Tone LED-iga, mis kompenseerivad ka taustavalgustuse vilkumist.

Iphone 7 ekraan on 4,7-tolline ( 1334 x 750), iPhone 7 Plusil aga 5,5" (Full HD).

Apple A10 Fusion kiibiga on tagatud telefoni töökiirus ja ka aku pikk iga: nelja tuumaga protsessor töötab kaks korda kiiremini kui iPhone 6 ja tarbib vaid samas poole energiast kui eelkäija. Mõlemad iPhone´id toetavad kuni 25 LTE kanalit kiirusega kuni 450 Mbit/s.

Sõrmejäljelugeja on peidetud Apple´i nupu sisse, mis muuhulgas on ka survetundlik, reageerides erineva tugevusega vajutustele. Lisaks Ameerika GPS-ile toetab iPhone 7 ka GLONASS-i.

Kuigi juhtmega kõrvaklappe enam otse kasutada ei saa, annab Apple kaasa ka 3,5 mm adapteri, et saaks oma vanu häid klappe edasi kasutada USB väljundi kaudu. Uued juhtmeta klapid aga näevad välja sellised:

Välimuselt pole uus iPhone väga palju muutunud. iPhone 7 ja iPhone 7 Plus on saadaval hõbedase, kuldse ning roosakaskuldse korpusega ja kahe erineva musta tooniga mustaga. Üks must on juba tuttav anodeeritud mati pinnaga, teine aga veelgi sügavmustem ja kõrgläikega. Nn Jet Black saavutati üheksakordse anodeerimisega ja poleerimisega. Uued korpused on ka uuesti disainitud vee- ja tolmukindlaks, mis siis, et väline sarnasus on mitteveekindla eelkäijaga. Kes tahab kinnitust standardite näol, siis uus telefon vastab IP67 standardile.

Palju maksab?

iPhone 7 ja iPhone 7 Plus on saadaval lisaks eelpoolnimetatud värvidele 32 GB, 128 GB ja 256 GB mudelitena. Hind USA-s saab olema alates 649 dollarist. Jet Black aga on saadaval vaid 128 GB ja 256 GB mäluga.

Eeltellimine algab valitud riikides 9. septembrist ja Eesti nende hulka ei kuulu, küll aga näiteks Soome ja Rootsi. Neis riikides saab iPhone 7 mudelid kätte alates 16. septembrist.

Kuid Eesti kuulub see-eest nö teise lainesse, riikide hulka, kus saab iPhone 7 mudeleid 23. septembrist.

Juhtmevabad AirPodi kõrvaklapid hakkavad USA-s maksma 159 dollarit ja on müügil alates oktoobri lõpust. Kõik iPhone 7 ja iPhone 7 Plus mmudelid sisaldavad EarPod´e koos Lightning Connector´iga ja üleminekuga - Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.

* - topeltkaamera on iPhone 7 Plus´il.