VIDEO: Hollandi politsei võitleb droonide vastu treenitud kotkastega

Enrique Iglesiast tabas kontserdi ajal droon, mis filmides liiga lähedale sõitis. Turvamehed on poliitikuid autosse tõmmanud kahtlase võõra drooni lähenedes. Massikogunemistel vaatab politsei jõuetult pealt, kuidas oskamatu piloot surmarelva rahva kohal lennutab. Mida teha? Appi tuleb loodus ise. Treenitud kotkad, kes on mitu tuhat aastat aidanud jahimehi, tulevad nüüd oma kotkapilgu ja ülitäpse navigatsiooniga multirootoreid taevast alla tooma.

Väiksemate droonide puhul ei tekita kokkupõrge kotkastele mingeid vigastusi, küll aga lennumasinale, näitas Hollandi politsei test. Suuremate lennuseadeldistega võitlemiseks kavatseb Hollandi politsei varustada linnud kiivrite ja seadmetega, mida lähenedes tiivikutesse lennutada.

Muidugi on ka leebemaid relvi: näiteks see BATTELLE Drone Defender toob lennumasine sujuvalt maa peale, nii et see katki ei lähe. Relvaga tuleb vaid täpselt sihtida.

Kotkaste eeliseks on aga see, et nad napsavad drooni kinni ja toimetavad selle eemale, ohutusse kohta, näiteks inimeste peade kohalt või lähedusest ära politseinike juurde. Loodetavasti nad siis "saaki" enne maha ei pilla.