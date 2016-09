Virtsu koolist Läänemaal sai kiire interneti valmidusega näidiskool

Kunagi olid näidiskalurikolhoosid ja näidissovhoostehnikumid, Nüüd on uued ajad ja uued kombed, kuid näidiseid on ikka vaja. Uueks õppeaastaks valmis Eesti esimene kiire interneti valmidusega näidiskool Läänemaal Virtsus. Eesti võrgulahendusi pakkuv ettevõte Santa Monica Networks paigaldas väikesesse Virtsu kooli heategevuslikus korras kaasaegsed WiFi- ja võrguseadmed, mis tagavad kiire ühenduse igapäevaseks õppetööks nii õpetajatele kui õpilastele.

“Soovime läbi selle projekti jagada oma kogemusi ja teadmisi, kuidas teha parima praktika kohaselt selline võrk, et kõik koolid saaksid seda tulevikus kasutada. Otsisime kooli, mis oleks pigem maapiirkonnas, kus sellise projekti kasu kogukonnale oleks suur.”, räägib ettevõtte Santa Monica Networks tegevjuht Margus Vaino.

Virtsu kooli direktor Stanislav Nemeržhitski lisab: “Kui me räägime hariduse ühest suurest eesmärgist, milleks on digipädevus ja mida tänapäeva kool peabki arendama, siis see ei tohi jääda selle taha, et ei ole piisavalt head internetiühendust.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab aastatel 2016 kuni 2020 üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga.