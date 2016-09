Spetsialist soovitab: mida teha telefoni kadumise või varguse korral?

? Poole aastaga on Tele2 võrgus telefoni kadumise või varguse tõttu suletud 2442 numbrit ja musta nimekirja kantud 104 mobiili. Mida teha, kui mobiil on kadunud ja kuidas seda tagasi saada või üles leida?

! Tele2 klienditeenindusdirektor annab nõu, mida nutiseadme kadumise korral teha tuleks.

„Mõistagi tekitab telefoni kadumine rahalist kahju, ent tänapäeval, mil praktiliselt kõik igapäevategevused on telefonis, kaotame oluliselt rohkem emotsionaalselt ­­­– jääme ilma enda andmetest ning juhul, kui võõras pääseb ligi meie fotodele, kontodele või märkmetele, oleme kaotanud ka enda privaatsuse,“ sõnas Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

„Sestap on seadme kaotamisel oluline tegutseda kiiresti ning anda endast maksimum, et isiklikud andmed saaksid kaitstud ning emotsionaalne kahju, mis telefoni kaotamisega kaasneks, oleks võimalikult väike,“ lisas ta.

Positsioneeri Google’is või iCloudis

Esmalt tuleks teha kõik võimalik, et telefon üles leida. „Kui telefon on sisse lülitatud, aku peab vastu ja andmeside või GPS on sees, ei tohiks telefoni leidmine probleeme valmistada, sest seda saab positsioneerida,“ ütles Seliov ning lisas, et Android-telefonide kasutajad saavad seda teha Google’i veebikeskkonnas, iOS-i kasutajad aga iCloudis.

Kui telefoni ka positsioneerides ei õnnestu leida, võiks Seliovi sõnul mõelda telefoni lukustamisele, et võõras selle sisule ligi ei pääseks – Google’is ja iCloud’is saab lukustuskuva asendada vabalt valitud parooliga, millele võib juurde lisada sõnumi ja näiteks mõne lähedase telefoninumbri, et leidja teaks, kellega ühendust võtta.

Kartuse korral, et leidjal on seadmega kurjad plaanid, saab sealsamas kustutada kogu telefoni sisu ehk lähtestada selle tehaseseadetele. „Seda sammu tuleks juba pikemalt kaaluda, sest pärast algseadete taastamist pole telefoni võimalik positsioneerida ega eemalt juhtida,“ tõdes Seliov.

Võta ühendust mobiilioperaatoriga

Kui telefoni pole paari tunni jooksul leitud, oleks mõistlik kontakteeruda enda mobiilioperaatoriga ning väljaminevad kõned ja SMS-id keelata. „See aitab vältida olukorda, kus telefoni kuritarvitatakse ja kliendile üüratult suur arve tekitatakse. Samas ei kohusta see millekski ja keelust on igal ajahetkel võimalik loobuda,“ toonitas Seliov.

Kui keegi telefonile ka pärast mitmekordset helistamist ei vasta või on teada, et telefon on varastatud, tuleks operaatori juures sulgeda enda SIM-kaart. „Soovitan see samm koheselt astuda siis, kui telefon läheb kaotsi välismaal, kuna seal tuleb tasuda ka vastuvõetavate kõnede eest,“ soovitas ta ja lisas, et võõrastesse kätesse sattumise tõttu suletakse Tele2 võrgus igal kuul keskmiselt 407 numbrit.

Viimase abinõuna võib lisada telefoni nn musta nimekirja, mille tulemusena suletakse seade IMEI koodi alusel kõigi Eesti mobiilsideoperaatorite võrkudes. „Seadme sulgemiseks ja avamiseks tuleb tõestada omandisuhet. Kõige olulisem on aga silmas pidada, et kui seade on kord blacklist’i lisatud, ei saa politsei enam seadme leidmisel abiks olla,“ tõdes Seliov.

Seadme positsioneerimine, tehaseseadete taastamine, SIM-kaardi või IMEI-koodi sulgemine on Seliovi hinnangul kokkuvõttes siiski niiöelda tulekustutusmeetodid, ent tulekahju ennetamiseks võiksid kõik telefoniomanikud alustada kohe kõigi seadme turvameetmete, eeskätt ekraaniluku ja omanikul telefoni asukohta tuvastada võimaldava funktsiooni sisselülitamisest.

Vaata ka:

Lihtne lahendus: telefon on kadunud - kuidas see kiiresti üles leida?