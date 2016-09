Ülikiire 1 Gbit/s internet jõuab esimeste Eesti kasutajateni uuel aastal

Eesti pole Interneti kiiruse poolest kaugeltki mitte riikide esirinnas, maapiirkondades on tihti ainsaks võimaluseks levi piiril mobiilne andmeside. Kuid seal, kus on asfalt ja kaablid maas, saavutatakse aina uusi kiirusi. Nüüd ollakse siis jõudmas gigabitini.

Eestist saab üks esimesi Euroopa riike, kus esimeste kasutajateni jõuab Starmani testvõrgu näol võimalus kasutada ülikiiret, enam kui 1 Gbit/s internetiühendust.

Euroopa Komisjon tutvustas kolmapäeval algatust, mille eesmärk on tõsta kõikjal ühenduse liikmesmaades märgatavalt internetiühenduse kiirust - avalikes asutustes ja avalikus ruumis vähemalt 1 gigabitt sekundis (Gbps, Gbit/s) ja eratarbijatele vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirust, mida on perspektiivis võimalik tõsta kuni kiiruseni 1 Gbit/s.

"Tervitame igati Komisjoni algatust viia internetikasutamise võimalused Euroopas uuele tasemele," ütles Starmani juhatuse esimees Aivo Adamson. "Usun, et Eesti saab siinkohal ka teistele Euroopa riikidele suunanäitajaks olla, kuna Starmani võrgus liituvad esimesed tarbijad kuni 1Gbps internetiühendusega eeldatavalt juba 2017. aasta alguses."

Adamson märkis, et lisaks järgmise põlvkonna võrgu rajamistöödele on juba täna kõikjal Starmani kaabelvõrgus tagatud klientidele Euroopa Komisjoni poolt eratarbijatele sätestatud soovituslik vähemalt 100 Mbps allalaadimiskiirusega ühendus.

Euroopa Komisjoni algatus on suunatud kiire internetiühenduse rajamise toetamisele nii tihe- kui hajaasustusega piirkondades, pöörates sh tähelepanu ka konkurentsialastele regulatsioonidele ja investeeringute soodustamisele.

"Selge on aga, et kiire internetiühendus tuleb viia kõikide tarbijateni. Selle eelduseks, et ühtmoodi kiiret ühendust saaks tarbida nii suure rahvaarvuga linnade elanikud kui ka inimesed suurematest keskustest kaugemal, on regulatiivselt sobivad tingimused vajalike investeerimisotsuste langetamiseks," märkis Adamson. "Igapäevaselt lisanduvad uued tehnoloogilised lahendused on juba tänaseks muutnud kõikjale ulatuva kiire internetiühenduse samasuguseks igapäevaelu osaks, nagu on koduses majapidamises soe vesi."

Starman ja Nokia alustasid suvel Euroopas unikaalse 10 G EPON tehnoloogia laborikatsetusi, sügisel viiakse läbi kliendikatsetused ning esimeste võrguehitustöödega alustab Starman eeldatavalt novembris-detsembris. Uue võrgu ehitustööde detailsema plaani sätestab Starman lähikuudel.