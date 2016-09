Ajaloo suurim andmeleke: jalutama läksid 500 miljoni Yahoo teenuste kasutaja andmed

Yahoo! püstitas omamoodi uue maailmarekordi - neljapäeval teatati paar aastat tagasi toimunud andmelekkest, millega läksid jalutama 500 miljoni kasutaja andmed. Nii suurt leket pole varem kunagi olnud - 2008. aastal lekkisid 368 miljoni MySpace´i kasutaja andmed, mis oli senine rekord.

Sellesama Myspace´i lekke müügiga tegeles sama häkker nimega Peace, kes nüüdki, küsides Yahoo! paarisaja miljoni kasutajakonto eest 1900 dollarit. Kontode andmed on pärit 2014. aasta lõpust ning Yahoo! kahtlustab, et tegemist on mõne riigi sponsoreeritud sissemurdmisega.

Lekkinud andmebaasis on kasutajate nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, sünniajad, hashitud paroolid, turvaküsimused ja nende vastused. Krediitkaardiandmed siiski ei lekkinud.

Enamus Eesti kasutajad Yahoo! enda saidist ja e-posti teenusest suurt midagi ei tea, kuid lekkinud kontode hulgas olid ka Yahoo!-le kuuluva populaarse fotosaidi Flickri ning blogikeskkonna Tumblri andmed (viimaste kohta küll lisas Yahoo!, et nende kontode info seekord ei lekkinud, küll on aga Tumblri info lekkinud mõni aeg tagasi). Sealsed paroolid tuleks igaks juhuks ära muuta, eriti siis, kui need on samad alates 2014. aastast. Muuta tuleks ka turvaküsimusi ja nende vastuseid, samuti sama salasõna teistel saitidel, mida kasutad sama parooliga.

Nii nagu Google´is, saab ka Yahoo´s teha kaheastmelise autentimise, juhend asub siin.

Kasuks tuleb ka oma e-posti aadressiga siin kontrollida, kas mõni konto on veel kuskil häkitud