Samsung peatas Galaxy Note 7 nutitelefonide tootmise

Pärast teateid süttima kippunud Galaxy Note 7 väljavahetatud telefonide samamoodi süttimisest järgnes hetkeks vaikus, kuid nüüd kirjutab Yonhap News, et Samsung on peatanud selle telefoni tootmise kuni asjaolude selgumiseni. Mis põhjustab akude ülekuumenemise ja süttimise, pole veel täiesti selge, ehkki esialgu räägiti, et tegemist oli vigase elemendiga akuga.

Tootmine seisati ajutiselt Samsungi Vietnamis asuvas tehases, mis varustab maailma uute Note 7 telefonidega. Tagasi on kutsutud 2,5 miljonit Samsung Galaxy Note 7 telefoni

Seega - kui on plaan endale osta uus Samsungi tipptelefon, peab veel natuke ootama. Või ümber mõtlema ja mõne muu telefoni valima.

