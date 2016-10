Huawei pälvis parimate globaalsete brändide edetabelis 72. koha

Kasumi kasv, pidev investeerimine teadus- ja arendustegevusse ning uuendused toodetes tõstsid Hiina tehnoloogiafirma Huawei Interbrandi 2016. aasta parimate globaalsete brändide edetabelis 72. kohale, mis on 16 kohta kõrgemal kui aasta varem.

Interbrandi sõnul on Huawei silmatorkav näide 2016. aasta parimate globaalsete brändide edetabelis. Huawei brändi väärtus on hinnanguliselt 5,8 miljardit dollarit, mis on möödunud aastaga võrreldes 18% kõrgem. Interbrandi aastaraportis on see välja toodud ka kui üks kiiremini arenevaid kaubamärke tehnoloogiavaldkonnas, tõustes 88. kohalt 72. kohale. Teadlikkus Huawei kaubamärgist on viimasel ajal eriti palju kasvanud Euroopas, mis on üks firma põhiturge.

Huawei suurenevat mõju peegeldab ka järjepidev kasumikasv. Firma eelmise aasta käive oli 60,8 miljardit dollarit, millest 19,36 miljardit dollarit andis Huawei Consumer Business Group – see on 72,9% rohkem kui 2014. aastal. 2015. aastal tarnis ettevõte 108 miljonit nutitelefoni, mis on 44% rohkem kui aasta varem.

„Huawei soovib luua paremini ühendatud maailma – intelligentset maailma, mille nurgakivi on IKT, eriti pilveteenused, programmeeritav võrgustus, värkvõrk ja tehisintellekt. Huawei brändi alus on meie pühendumus kliendile, samuti usk avatud koostöö ning jagatud edu põhimõttesse, mis kiirendab intelligentse infoühiskonna arengut,“ ütles Huawei turundusdirektor Kevin Zhang.

Lipulaevatooted nagu P9, Mate 8 ja Honor V8 nutitelefonid ning tootja esimene kaks-ühes sülearvuti MateBook on ettevõtte hinnangul üle maailma hästi vastu võetud.