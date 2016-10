Lasterikaste perede lapsed vaatavad IT tulevikku

Homme, 13. oktoobril on Tallinna, Harjumaa ja Viljandi lasterikaste perede lastel ürituse Tulevik IT-ga raames võimalik võtta osa töötubadest, mida juhendavad oma ala asjatundjad. Ürituse on laste kui meie IT-tuleviku jaoks ette valmistanud NutiLabor koostöös Microsoft Eestiga.

Lastel on Tulevik IT-ga raames võimalik osa võtta mitmetest huvitavatest töötubadest, mille teemad ulatuvad astronautikast ja kosmoseturismist õhuvahetuse ja ventilatsiooni eripäradeni. Lisaks uuritakse üheskoos, kuidas teha mobiiliäppi ning kuidas töötavad 3D printerid. Samuti saavad osalejad kätt proovida LEGO robootikas ning viia läbi lihtsamaid keemiakatseid.

Microsofti Balti regiooni juht Rain Laane sõnul on NutiLabori ürituste ning huviringide väärtus seotud praktilise kogemusega, mida need IT-seadmetega igapäevaselt kokku puutuvatele lastele annavad: “Kuigi noored on päevast päeva ümbritsetud ekraanidest, siis ennekõike kasutatakse nutiseadet pildistamiseks, sõpradega suhtlemiseks või muusika kuulamiseks. NutiLaborid annavad võimaluse näha, mis on ekraani taga, proovida ise koodi kirjutada ja seeläbi midagi uut luua.”

Tulevik IT-ga eesmärgiks on tekitada laste ja noorte seas huvi infotehnoloogia vastu ning arendada osavõtjate IT-alaseid oskuseid. Ürituse käigus arutletakse koos 6.–9. klassi lastega tuleviku üle ja uuritakse, milleks on vajalikud IT-teadmised. Osalejatele tutvustatakse erinevaid IT-alaseid ameteid ning erialasid ja uuritakse üheskoos, millised IT-oskused neile tulevikus kasuks tulevad. Lastega vahetavad mõtteid Kristel Rillo Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Maarja Rannama Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust. Oma tavapärasest tööpäevast räägib kuulajatele esindaja Skype’ist.

Kõik osavõtjad on kutsutud Tulevik IT-ga käigus tekkinud IT-alast huvi ning oskusi edasi arendama NutiLabori huviringidesse. Samuti koolitab sihtasutus Vaata Maailma koostöös MTÜ Robootikaga juhendajaid uutele IT-huviringidele, et lastel ja noortel oleks võimalik teadmiste kogumist jätkata.