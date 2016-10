Viasat hakkab kasutama ülikõrglahutusega televisiooni 2160p UHD digibokse

Digitelevisiooni pakkuja Viasat hakkab klientide juurde paigaldama üliteravat telepilti võimaldavaid UHD digibokse, et valmistuda esimese ülikõrglahutusega telekanali jõudmiseks Eestisse.

Viasati ärijuhi Aet Viira sõnul on UHD ülikõrglahutusega televisioon, kus telepilt moodustub ekraanil rohkem kui 8 miljonist punktist. “See tähendab, et tavalisest telepildist on UHD umbes 14 ja HD täisformaadist neli korda teravam,” selgitas Viira. “Eriti hästi tulevad ülikõrglahutuse eelised välja suuremate kodutelerite puhul.”

Viasati ärijuhi kinnitusel hakatakse klientide juurde Samsungi UHD digibokse paigaldama selleks, et valmistuda esimese ülikõrge resolutsiooniga telekanali jõudmiseks Eestisse. “Meie emafirma Modern Times Group tõi augusti alguses turule Põhjamaade esimese UHD kanali, mis keskendub spordiülekannetele,” rääkis ta. “Viasat Ultra HD näitas ülikõrglahutusega formaadis Rio olümpiaülekandeid, nüüd on programmis jalgpalli UEFA Meistrite liiga ja Inglise Premier League’i otseülekanded parima võimaliku pildikvaliteediga. Kui praegu levib Viasati ülikõrglahutusega telekanal vaid põhjamaades, siis peagi loodame seninägematut pildikvaliteeti pakkuva teleprogrammi jõudmist ka Eestisse.”

Samsungi UHD (ultra-high-definition television) digiboks toetab 2160p resolutsiooni, juhtmega ja juhtmevaba internetiühendust ning võimalust elektroonses telekavas ajas tagasi liikuda.

UHD digiboksi saab Viasati uus klient valida olenemata oma teleteenuse paketist. Olemasolev klient saab UHD digiboksi „Viasat mitmes teleris“ teenusega või olemasoleva digiboks väljavahetamisel. Viimasel juhul on võimalik uue UHD digiboksi eest tasuda igakuiste maksetena või seade välja osta. Viasati Teemantpaketis sisaldub UHD digiboksi renditasu juba teleteenuse kuutasus.

Viasat on üle-Eestiline teleoperaator, mis pakub telekanaleid satelliit-digitelevisiooni vahendusel. DigiTVga on Eestis võimalik kaasa elada laiale valikule meelelahutuskanalitele alates tõsielu- ja uudistekanalitest laste- ja spordikanaliteni. Viasati omakanaleid edastatakse ka Telia Eesti, Starmani ja STV kaabelvõrkudes. Viasat on osa Euroopa juhtivast meediagrupist Modern Times Group (MTG).