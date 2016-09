Õpilasest ettevõtjaks ehk kuidas teha ise mobiiliäppi?

? Kutsehariduse omandamisel mõtleb noor pidevalt oma tulevikule. Ees seisavad mitmed küsimused - kus saaksin läbida parima praktika? Kuhu pärast kooli tööle minna? Kas omandatud teadmistega saab hakkama vaid Eestis või ka kaugemal? Kas minust saab ettevõtja või erasektori töötaja?

! Alustada võib oma õpilasfirmaga. Oma hobi, ettevõtte või muu algatuse reklaamimiseks kasutatakse tihti sotsiaalmeediat - luuakse veebileht, blogi vms. Samas teavad vähesed, et siit on lihtne astuda veel üks samm edasi ehk teha mobiilirakendus, mis teeb head reklaami ka alles tööd alustavale ettevõtjale.

Kuidas alustada?

Mobiilirakenduste loomiseks ei ole tarvis isegi programmeerimisoskust! Tegemist on mingil platvormil ehitatud online-rakendusega. Suurem osa neist on küll tasulised, kuid leidub ka täiesti või osaliselt tasuta variante. Üks on kindel - kindlasti tasub proovida!

See võib olla sinu elus esimene samm, mis tekitab huvi IT-maailma ja selle võimaluste vastu. Tulevikus saad juba õpitut ära kasutada, et luua vajalik äpp oma ettevõtte jaoks või igapäevatöö mugavamaks muutmiseks. Õppetöös olen koos õpilastega proovinud mitmeid keskkondi ning leidsime mõned, mis sobivad imehästi oma esimese äpi loomiseks. Need kõik kasutavad kolme põhitegevust:

Rakenduse aluseks on alati link kodulehele või sotsiaalmeediasse. Järgmine samm on võimalus muuta, lisada sisu, seejärel avaldamise ja allalaadimise võimalused (nt adk fail, Google Play, Appstore, qr-kood, link vms).

Digioskused on kutsehariduses vajalikud

Igal kutseõppuril tulevad kahtlemata kasuks mõningased digioskused, kuna maailm meie ümber areneb pidevalt ning digioskused on edu alus igal erialal. Kutsekoolis saab äpi loomist harjutada edukalt ka õppetöö käigus. Rakendusi saab teha oma kooli õpperestoranile, autotöökojale või muule teenusele, mida kutsekool pakub. Toitlustuse, teeninduse ja turismi valdkonna õpilased võiksid saavad teha rakendusi oma restoranile või hotelli tarbeks. Äpp võib anda nt ülevaate teenustest või menüüst, lisada võib pilte tubadest või toidust, näidata hotelli asukohta kaardil. Samuti saab äpi abil asutusse helistada, küsida tagasisidet ning online tellimusi või broneeringuid teha.

Katsetamine viib sihile

Selliste mobiilirakenduste loomiseks sobivad keskkonnad: http://www.como.com/, http://www.appypie.com/, http://www.appsbar.com/ http://www.createmyfreeapp.com

Kõik need keskkonnad on sarnased. Erinevus on ainult välimuses, kasutajasõbralikkuses või võimalustes valmis äppi alla laadida. Küll aga on murekoht see, et vahepeal tasuta üles laaditut ei saa muuta. Proovi kindlasti, sest just katsetamine on parim võimalus end sel alal arendada ja aru saada, milline äpp vastab kõige paremini sinu soovidele.

See, kui kasulik sinu esimene äpp tuleb, ei ole isegi oluline. Oluline on proovida ja saada kinnitust, et see ei ole raske. Nii tekib huvi ka oma teadmisi äppide vallas laiendada. Abiks tulevad ka YouTube's asuvad õppevideod.

Oma digioskusi saad arendada tasuta koolitusprogrammis Samsung Digi Pass, mis on mõeldud kõikidele kutseõppuritele vanuses 14-19. Noori ootavad kord kuus ees põnevad seminarid oma digilahenduse elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude ja teiste oma ala ekspertide käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kellest kolm parimat võidavad oma koolile Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse prillid.

Programmi jooksul arendavad noored digioskusi, koostavad oma digimapi, arendavad äppe ja veebilahendusi, saavad esimese Samsungi digipassi ning võimaluse saada esimene töökogemus - osaleda praktikal mõnes Eesti juhtivas ettevõttes ja Samsungis. Lisaks ootavad ees uued sõbrad, lõbusad väljakutsed ja unustamatud kogemused! Loe programmist lähemalt siit.

Artikli autor Eva Tšepurko on Valgamaa Kutseõppekeskuse IT-juht/haridustehnoloog