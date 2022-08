(Sisuturundus)

Ameerika Ühendriikide näitleja Mary Lou Cook on öelnud, et „Loovus on leiutamine, eksperimenteerimine, kasvamine, riskeerimine, reeglite rikkumine ning lõbusalt aja veetmine.“ Paremini ilmselt ühe kasvava lapse igapäevaste tegemiste kohta ütelda ei saagi. Kuidas aga seda lastele nii loomulikku ja pingevaba olemust hoida, suunata ja juhtida nii, et ka täiskasvanuks saades nende loovus ära ei kaoks või argiaskelduste alla ei mattuks?

Läbi ajaloo on kasvatusspetsialistid arutanud teemal, kas isiksuse kujunemisel on tähtsam keskkond või kasvatus. Tänapäeval kiputakse sellest vaidlusest pigem loobuma, sest juurdumas on arusaam, et ühest ilma teiseta rääkida on lühinägelik ning ebatäpne. See oleks nagu ristküliku pindala arvutamisel küsida, kumb külg on olulisem? Fakt on ju see, et ilma mõlema küljeta poleks meil ka ristkülikut ja seda kujutava paberilehe lihtne keeramine teeb alusest kõrguse ja vastupidi. Pindala ei muutu sellest vaatenurga vahetusest aga sugugi. Nii nagu ka kasiino jääb alati võitjaks – kas lasta mängumasinasse kümme üheeurost münti või teha üks kümneeurone panus.

Rohkem tuntud on Albert Einsteini väljaütlemine, et „Loovus on võime näha seda, mida näevad kõik ja mõtelda seda, mida keegi teine pole varem mõtelnud.“ Lastele ei valmista mingit probleemi esitada „lolle küsimusi“ ja saada teatud vanuseni ka enam-vähem pädevaid vastuseid. Kehvemini ette valmistatud vanemad kipuvad muidugi tegema vea ning jätavad küsimused kas vastamata või veelgi hullem, teevad lastele selgeks, kui rumalad nende küsimused ikkagi on. Mõne aja pärast küsimused lakkavad ja vanemad saavad rahulikult oma „tähtsate asjadega“ edasi toimetada. Lapse loovus saab aga raskesti taastuva hoobi.

Sageli kipub laste loovus aga kustuma just kooliikka jõudes. Mängimiseks jääb üha vähem aega, eksimused kantakse hinnetelehele ja reeglite rikkumist arutatakse arenguvestlustel. Kodutööd on tüütud ja nõuavad ebainimlikult palju aega ning lõbusast ajaviitmisest saab nädalavahetuse luksus, millest kunagi ei piisa. Võiks ju arvata, et see kõik tapab loovuse viimasedki riismed, mis veel lasteaiast ning esimestest klassidest alles on jäänud. Aga ometi on meie seas loovisikuid, kes oleks justkui sellest üle saanud.

Kas loovust saab õppida?

Sellisele küsimusele tuleb anda selge ja kõhklematult jaatav vastus! Kuigi paljud n-ö „loova elukutse“ esindajad – kunstnikud, muusikud, kirjanikud jpt – räägivad sageli seletamatust muusast või inspiratsioonist või isegi jumalikust ilmutusest, siis ükski neist pole oma erialal saavutanud midagi ilma kompromissitu pühendumiseta ja intensiivse harjutamiseta. Ükski kirjanik pole sulge kätte haaranud enne mägede viisi teiste kirjutatud raamatuid lugemata, et siis oma lugu kirja panna. Ükski kunstnik pole enne lugematuid visandeid ja kritseldusi prügikasti loopinud või suisa põletanud, et see esimene teos hakkaks vähegi meenutama oma nägemust.

Siinkohal ongi paslik meenutada Pablo Picasso lauset: „Kunst on tarbetu eemaldamine.“ Kuidas aga mõista, mis on tarbetu ja millele tasub keskenduda, et oma mõtet edasi anda või kuhu oma fookus suunata? Picasso näite puhul tuleb tõdeda, et ainult väsimatu aastatepikkune töö, harjutamine ja rida ebaõnnestumisi.

Sellisel lähenemisel on väga tugev side ka hinduistliku printsiibiga loobuda teadaolevast, et jõuda järgmisele arengutasemele. Tuleb aga meeles pidada, et loobuda ei ole võimalik sellest, mida sa veel ei tea või ei oma. Ei saa ette loobuda tehnikatest või tõekspidamistest, mida sul veel pole; või loobuda vigadest, mida sa pole veel teinud. Seega peab oma arenguteel olema küll julge ja kompromissitu, kuid siis alati teadlik oma inimlikkusest ja ekslikkusest. Vaatama oma töid ja tegemisi kriitilise pilguga isegi siis, kui need on teiste silmis täiuslikud. Kui tekib näilisus eksimatusest, siis ilmselt kaob ka loovus.

Lõpetada olekski sobilik Henri Matisse’i mõtteteraga, et „Ära oota inspiratsiooni. See tuleb töö käigus.“ Seetõttu tuleb igat teekonda alustada esimese sammuga ja mitte muretseda liialt, kas kõik õnnestub alati sajaprotsendiliselt. Kui anda endast parim ja jääda oma põhimõtetele kindlaks, siis isegi kui võetud eesmärki ei saavutata, on elatud ikkagi täisväärtuslikku elu. See omakorda on aga inspiratsiooniks teistele, sh lastele, kes otsivad oma teele eeskuju, kelle põhimõtteid edasi viia ning leida omad rajad, teha omad vead, olla eeskujuks teistele.