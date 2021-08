Elisa valmistub sügiseseks kaugtöö laineks andmesidevõrku laiendades

2021. aasta esimeses pooles täiendas Elisa oma raadiovõrku ligi 300 tugijaamas üle Eesti ja tõi ülikiire interneti valmiduse üle 16 000 majapidamisele koju kätte, valmistudes sügiseseks uueks kaugtöö laineks. Aasta teises pooles jätkab ettevõte uute tugijaamade, mahulaienduste ja optikavõrkude rajamisega.

Andmesidevõrgu arendused toimuvad Elisas igakuiselt. Selle aasta esimeses pooles rajas Elisa ülikiiret optikavõrku peamiselt Lasnamäel, Mustamäel ja Kesklinna linnaosades. Kokku tagas Elisa optikavõrgule ligipääsu üle 16 000 majapidamisele. Lisaks said riiklikult toetatud partnervõrkude kaudu Elisa teenuste valmiduse üle 2000 majapidamise Harju, Pärnu, Valga, Jõgeva, Tartu ja Võru maakondades.

Elisa mobiilsidevõrku arendati samuti. Kokku rajati 26 uut tugijaama ja 7 uut masti Võru, Kambja, Saue, Lääne-Harju, Harku ja Saare vallas. Võrkude tulevikukindluse nimel lisati täiendavaid 1800, 2100 ja 2600 MHz sageduskihte kokku 512, mis jaotusid 278 erineva tugijaama peale Harjumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Raplamaal, Saaremaal, Tallinnas, Tartumaal ja Võrumaal.

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli lausus, et pinevad ajad ühiskonnas ja suured suvised sündmused mõjutavad oluliselt klientide andmesidekasutust ja parema kliendikogemuse tagamiseks käib võrgu arendamine strateegiliselt: "Tänavu esimesel poolaastal on käinud arendus uute tugijaamade ja mahulaienduste näol, kus arvestame sügiseste koormuste liikumist tagasi linnadesse ning nende ümbrustesse. Seetõttu on suurem fookus täiendavate sageduskihtide lisamisel ja optikavõrgu arendamisel."

Suviste suursündmuste puhul on Elisa erinevad üritused varustanud ka mobiilsete tugijaamadega. Näiteks Rally Estonia massidega toimetulekuks viidi Lõuna-Eestisse neli liikuvat tugijaama, mis tagasid rallifännidele veelgi parema sideteenuste kvaliteedi.

Teisel poolaastal jätkuvad leviarendused sügiseste koormuste leevendamiseks uute tugijaamade ja mahulaienduste näol ning optikavõrku laiendatakse veel 17 000 aadressini. Uusi tugijaamu lisatakse ka valmivatele büroomajadele, kaubanduspindadele ja spordikeskustele. Möödunud aastal tegi Elisa kaabelvõrgus arendusi nii olemasoleva koaksiaalkaabli mahtusid laiendades, optika võrku ehitades kui ka teenusega kaetud ärimajade leviala suurendades.