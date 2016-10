FBI direktor soovitab veebikaamera kinni kleepida, kuid on ka teine võimalus

Isegi luurejuhid on hoiatanud, et veebikaamera arvuti ekraani kohal võib olla oht privaatsusele ja nii presidendid kui koduperenaised kleebivad selle plaastriga kinni. Uutel Philips Äriklassi monitoridel on nüüdsest aga veebikaamera, mis avaneb vaid siis, kui kasutaja seda vajab ning kaob uuesti monitori raami sisse, kui kasutamine on lõpetatud. Sel viisil ei ole veebikaamerate häkkeritel võimalust kasutaja privaatsust rünnata.

FBI direktor James Comey andis hiljuti mõttekojas Center for Strategic and International Studies (CSIS) toimunud konverentsil mitmeid praktilisi soovitusi privaatsuse kaitsmiseks. Üheks soovituseks oli katta arvuti veebikaamera. Katmata veebikaamerad võivad olla häkkeritele lihtsalt juurdepääsetavad ja luua seega ideaalsed tingimused väljapressimiseks või tööstusspionaažiks. FBI direktor esitas järgmise küsimuse: „Kui lukustame oma kodu- ja autouksed, siis miks peaks arvuti olema kurjategijate jaoks avatud?“ Paljud arvutikasutajad on juba mõistnud, et veebikaamerate abil on võimalik nende privaatsust rikkuda. Üheks kuulsaks näiteks on Facebooki looja Mark Zuckerberg – isegi tema sülearvuti kaamera on kleeplindiga kinni kaetud.

Samas on vähemalt arvutimonitoride puhul võimalik kasutada palju rafineeritumaid lahendusi kui kleeplint. Philipsi uue põlvkonna äriklassi monitoride seeria sisaldab 27-, 24- ja 22-tolliseid monitore, mille sisseehitatud veebikaamera saab avada lihtsalt siis, kui seda kasutada on vaja. Kaamera võib sõrmega korpusesse vajutada või uuesti esile tõsta. Selle eelised on ilmsed: kui kaamerat on vaja näiteks veebikonverentsi jaoks, saab selle lihtsalt avada. Muidu on kaamera aga varjatud.

„Otsustasime teadlikult, et kaamera peab olema käsitsi juhitav riistvaraelement, sest nii pole seda võimalik häkkida,“ selgitas Philipsi monitoride kaubamärgi litsentsipartneri MMD Euroopa asepresident Thomas Schade. Ta jätkas: „Tänapäeval on videokonverentsid paljude ettevõtete jaoks väga oluliseks äriliseks suhtlusvahendiks, samas aga annavad veebikaamerad võimaluse tööstusspionaažiks. See lihtne lahendus pakub meie klientidele tõhusaid ja turvalisi töötingimusi.“

Monitorid toetavad ka nn „pärgühendust“, mis tähendab, et mitu seadet saab liita jadaühenduse abil. Tänu sellon võimalik ühe DisplayPorti kaabliga luua korrapärasem seadistus.

PowerSensor suudab tuvastada, kas inimene on laua juures ja vähendab automaatselt ekraani eredust, kui kasutaja liigub eemale. Selle funktsiooni abil on võimalik vähendada energiakulusid kuni 80% ja samas pikendab see ka monitori kasutusiga.

Sisseehitatud kõlaritega (2 x 2 W) monitori veebikaamera on 2-megapiksline koos mikrofoni ja LED indikaatoriga, ühendada saab monitori USB 3.0-ga, VGA-ga, DisplayPort 1.2ga, mini DisplayPort 1.2-ga, HDMI 1.4-ga.