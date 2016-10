Apple’i maaletooja Heiti Kender filmist „Steve Jobs“: kompromiss ei vii elu edasi

Steve Jobsi isik tekitab siiani vastakaid tunded, ent kõik arvajad on ilmselt ühel meelel selles, et ta oli kui kompromissitu loodusjõud, mille vastu ei saa, ütleb Apple’i ametliku maaletootja ValgeKlaar juhatuse liige Heiti Kender laupäeval, 8. oktoobril esilinastuva filmi “Steve Jobs” kohta.

Tundub, et Steve Jobsi kohta on kõigil oma arvamus. Teda kas vihatakse või jumaldatakse ning vahepealseid arvamusi eriti pole. Hinnanguid temast on nii tundmatutelt, kes on temaga vaid korra kohtunud, kui neilt, kes on temaga aastaid koos töötanud. Ütlus “surnust räägitakse vaid head” ei pea tema puhul kindlasti paika ning kõik ütlejad teavad, et kõik läheb kohe veebi ja saab meeletult klikke.

Isegi mitu filmi on tehtud, ja oleneb kellelt küsida, on üks ulmelisem kui teine. Olen ka jõudumööda need kõik ära vaadanud, samuti lugenud nö autoriseeritud biograafiat ja muid kirjutisi, kus teda mainitud. Ühes asjas on kõik need meenutajad ja arvajad ühel nõul – isegi kui nad seda välja ei ütle – Steve Jobs oli otsekui loodusjõud, mille vastu ei saa. Kompromissitult.

Ning kõigist neist raamatutest ja filmidest on just see film ehk kõige loomutruum – mitte, et ma teaks, missugune Steve Jobs päriselus oli. Kuid see film keskendub ehk kõige rohkem temale kui inimesele. Nagu Pythagoras ütles: “inimene on kõige mõõt!”. Ning just selle järgi kirjeldab teda film ja täpselt nii peaksimegi Jobsi võtma.

Väidetakse, et Jobsil olid suhtlemisprobleemid, kuid kellel meist ei oleks oma häid ja halbu päevi? Öeldakse, et ta oli ignorantne. Tõsi, aga mis osas? Arvatakse, et ta tegi elus vigu ja valesid valikuid, kuid mulle kõlab see täpselt nagu meie kõigi argipäev. Mis Jobsi aga meist kui tavakodanikest eristab, oli tema väljapaistev andekus, mis muutis maailma mitte üks ega kaks, vaid vähemalt viis korda.

Kuigi film lõpeb ühel väga konkreetsel momendil, mida ma siinkohal küll ei avalda, leiame sellest vastuse küsimusele “Kuidas edasi?”.

Kui Jobsi polnud Apple’is, siis John Sculley (endine Apple’i tegevjuht) ajal Apple’i käive ja kasum küll kasvasid, kuid ainult viivuks. Üsna varsti sai selgeks, et ettevõttel on puudu innovatiivsusest. Eks see kartus tekkis ka siis, kui Jobs meie seast lahkus. Ja see oli küsimus, millele vastamisega Jobs oma elu lõpupäevil suuresti ka tegeles.

Hetkel juhib Apple’it Tim Cook ning kasum ja käive on tõusutrendis. Kompromissitult. Ning Jony Ive loob sellele firmale tooteid. Ja kuigi jätkuvad – nagu viimased 30 aastat – jutud, et Apple on kohe kokku kukkumas, siis elu on näidanud ja näitab ilmselt ka edaspidi, et see on lihtsalt kajakate kisa, mis alati suuri laevu saadab.

Ainult siis, kui tuleme enda mugavustsoonist välja ja ei lepi kompromissidega, loome midagi uut ja muudame maailma.“

Filmi lavastas Aaron Sorkini („The Social Network“, 2010) geniaalse stsenaariumi põhjal Danny Boyle’i („Slumdog Millionaire“, 2008). Selles rullub lahti Apple’i karismaatilise juhi Steve Jobsi elu kolme olulise toote lansseerimise lavatagustes ja päädib 1998. aastal revolutsioonilise iMaci turuletoomisega. Film viib meid digitaalse revolutsiooni telgitagustesse ning maalib ilustamata pildi sellest geniaalsest mehest tema enese maailma epitsentris. Ühtaegu kangelaslik ja põlastusväärne, vallandab ta oma mõttekaaslastes, kolleegides ja lähedastes äärmiselt vastakaid tundeid - nii vaimustust ja inspiratsiooni kui ka vimma ja rahulolematust.

Filmi tuumaks on temperamentsed ja üliteravad dialoogid, mis on mitmete mõjukate filmikriitikute hinnangul Hollywoodi andekaimaks stsenaristiks peetava Aaron Sorkini kaubamärk. Pinevad jutuajamised ja tagant kiirustatud vaidlused kohe-kohe lavaleminekueelses rutus loovad palavikulise õhustiku, mis ei anna vaatajale hetkekski võimalust pulssi langetada.

Silmapaistvalt säravas ja emotsionaalses nimirollis näeme Michael Fassbenderit („12 Years a Slave“, 2013) koos Oscari-näitlejast Kate Winsletiga („Revolutionary Road“, 2008), kes kehastab Jobsi paremat kätt ja tollast Apple’i turundusdirektorit Joanna Hoffmani. Jobsi kunagist lähedast sõpra ja Apple’i kaasasutajat Steve Wozniaki mängib põhiliselt koomikuna tuntud Seth Rogen („50/50“, 2011) ning Apple’i tegevjuhi John Sculley’ina teeb järjekordse suurepärase rolli ka Jeff Daniels („The Martian“, 2015).

