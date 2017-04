Telia avalikustas oma uued soodsad rändlustasud Euroopas

Kes vähegi meedial silma peal hoidnud, on teadlik sellest, et käesoleva aasta 15. juunist ühtlustuvad Euroopa majandusalas (EL, sh Norra jt) rändlustasud. Telia võttis sammu ühtlustamise suunas Eesti operaatoritest esimesena ning alates tänasest on kõigil võimalik liituda uute pakettidega, mis hõlmavad endas ka uusi rändlusmäärasid.

Pakettide mahtusid muudeti samuti, tehes nii väikese hinnatõusu kasutajale märkamatuks. Olemasolevaga võrreldes väiksem maht on odavam, suurem on kallim ja vahepealsed kaovad ära.

Olemasolevaid kliente paketiga automaatselt liituma ei panda ning soovist peab ise teavitama. Uued kliendid valivad juba rändlusprofiilidega portfelli vahel.

Kuna regulatsioon määrab EL rändluse võrdsuse printsiibi tähendab see tihti Soome reisijatele mõningase kaotuse: Nimelt siiani on saadud Telia kliendid sama andmemahtu kasutada nii Eestis, Baltimaades, Skandinaavias. Uute pakettidega on kogu EL löödud võrdse puuga ning ühtegi riiki ei tohi eelistada.

Antud regulatsioon paraku reguleerib ainult andmeid. Kõnesid, sõnumeid kodumaale (sh kõik eesti numbrid, mis reisivad) ja mitte kohalike numbreid. Helistamine võib maksta välismaa numbritele ikka ca 0,6 €/min, kui pole hinnakirjas märgitud teisiti.