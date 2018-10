DJI lehelt ettevõtetele 0% Käibemaks eriti lihtsaks

(Sisuturundus)

See on selge, et Eestist DJI asju saada võib olla paras peavalu: kellel on laos õiget toodet; drooni said, aga akusid ei ole või vastudupidi.

DJI ise hoiab aga kõiki asju laos ning kui Eestis võib ooteaeg nädalatesse, kuudesse venida, et oma lemmik kaupmehe juurest tooted kätte saada, saad need DJI enda lehelt loetud päevade jooksul.

Nüüd on tehtud ka käibemaksukohuslastele ettevõtetele kauba soetamine eriti mugavaks.

Täidad avalduse oma ettevõtte andmetega ning ei ole mingit maksuametilt käibemaksu tagasi kauplemist vms.

Euroopa siseselt on õigus kõigil käibemaksukohuslasest ettevõtetel importida tooteid impordikäibemaksuga 0%.

Näiteks on võimalik soetada DJI enda poolt täielikult taastatud, uue seadme garantiiga eelmise generatsiooni Mavic PRO ainult 799€ -20%km = 665€

