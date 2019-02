UUS VIDEO - alustame õpetliku [Kuidas] seeriaga - Ep1 Kuidas Googledada

Alustame Arvutimaailma Youtube kanalis uue õpetliku seeriaga: [KUIDAS]

Esimene episood räägib, kuidas Otsingumootorites asju paremini üles leida.

Pilootepisoodi teemaks on otsingumootorid, Google näitel. Olgugi, et see on enim levinud otsingumootor, mis kõigis veebilehitsejates sisse ehitatud, ei ole inimestel õrna aimugi, kuidas seda kasutada.

Videos käsitletakse Google lihtsamaid kuid enim levinud otsingu täpsustusi.

Jutumärkide vahel saab otsida täpset fraasi, ilma et Google seda enda soodu kohendaks

Sõnu, mis näiteks konkreetsest fraasist ei meenu saab asendada tärniga

Miinusega saab konkreetseid sõnu välistada.

Google suudab arvutada, teisendada jne.

Kas sina kasutad Google otsingumootorit kogu potensiaaliga?

Google võimalused leiad SIIT.

Järgmine nädal juba uus video.