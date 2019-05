Testitud. Õhupuhasti - kodumasin, mida läheb ka meie kliimas vaja

Ei ole nii, et ainult Hiinas või mõnes muus suurriigis, kus hiigellinnade kohal lehvib sudu, on vaja koju muretseda õhupuhasti. Seda läheb vaja ka meil, siinsamas Tallinnas, kus väidetavalt on mõnikord Euroopa kõige puhtam välisõhk. Praegu kindlasti pole - kevadel lehvib ringi niisama tolm ja õietolm ning kui elad avatud köögiga elutoas, siis levivad ka köögilõhnad, millest on vaja õhku puhastada. kui nurgas on hallitust, peab õhust välja saama ka hallituse eosed, kui kapile koguneb liiga kiiresti tolm, tuleb ka sellest vabaneda.

Arvutimaailm tellis õhupuhasti Gearbestist ja proovis järgi, kas tõesti õhukvaliteet siis paraneb.

Esimeste päevade tulemuste põhjal võib öelda, et ega Alfawise´i 36-eurone õhupuhasti P1 oma HEPA filtritega pole imemasin, kuid siiski aitab.

Esiteks, toidulõhnasid köögis toimetades jääb tunduvalt vähemaks, kui paigutad õhupuhasti kööginurka. See töötab kahes režiimis - valjult ventilaatoreid ringi ajades ja aktiivselt puhastades (näiteks peale toidutegemist) ja täiesti hääletult, vaikselt sahisedes, nii et peab kõrva lähedale panema, et midagi üldse kuuleks. HEPA filter sõelub õhust väidetavalt välja ka viirused ja bakterid, mis näiteks gripihooajal võib kasulikuks osutuda.

Bakterite filtreerimise testi küll Arvutimaailma labor läbi ei proovinud, kuid lõhnade eemaldamisega tundus masin siiski märgatavalt hakkama saavat. Täiesti lõhnatuks siiski tuba ei tehtud kolme-nelja tunni jooksul, aga oluliselt vähem aroome jäi järgi küll - peaaegu vaevomärgatava tasemeni.

Seade puhastab õhku kuni 80 kuupmeetril - arvuta välja, kas see saab hakkama sinu suure elu- või magamistoaga.

25 x 16 cm suurusega õhupuhasti tarbib energiat 15 W, kui HEPA filter vajab väljavahetamist, siis antakse sellest teada. Ühe 15-eurose filtriga saab tavaliselt hakkama ligi neli kuud.

Vaikses režiimis sobib õhupuhasti ka magamistuppa ning eemaldab õhust ka suitsu.

Kui midagi ette heita, siis ehk seda, et ka vaikses režiimis jäävad õhupuhastil põlema kaks LED-i ja magamistoas võivad need natuke häirida. Neid välja lülitada ei saa. Kuid kõige enam ilmselt on sellest seadmest kasu avatud köögiga elutoas, mis on uusarendustes olnud juba mõnda aega pea ainuke ruumipaigutuse variant. Kui pliidi kohal olev õhupuhasti teeb valju häält ja seda pikalt sees hoida ei taha, saab ööpäevaseks puhastamiseks panna Alfawise´i seadme vaikselt köögikapile tööle.