Tahaks piltide või video kvaliteeti parandada, kuid valgusjõuline objektiiv on üsna kallis.

Samas konkurents toob soodsamaid variante, nii et pildi kvaliteet sellest ei kannata.

Samyang esitles AF 35-150 mm F2-2.8 FE mis ühes täidab ära nii lainurga kui tele vahemiku.

Samyang suumobjektiivide valikus ei ole see esimene Sony E kinnitusega kaameratele. Esimesena toodi välja 24-70 mm F2.8, mis maksab Sony ekvivalendist umbes kolm korda vähem.

35-150 mm objektiiv on veelgi universaalsem, kattes enimkasutatavad fookuskaugused 35, 50, 85 mm ning ulatudes kuni 150 millimeetrini. Suurema ava tulemusena udustab see veelgi paremini tausta tuues subjekti esile ja on universaalsema ulatusega suuremate ürituste pildistamisel.

Uue objektiivi suurim ava on F2 kõige laiemas ja F2,8 150mm juures ning see katab viis kõige populaarsemat fookuskaugust 35, 50, 85, 135 ja 150 mm. Objektiivi optiline konstruktsioon koosneb 21 läätsest, mis on jagatud 18 grupiks (neist 2 ASP, 1 HB, 3 H-ASP ja 6 ED läätse), et tagada eeskujulik pildikvaliteet kogu pika suumivahemiku ulatuses.

UMC (Ultra Multi-Coating) katted läätsedel aitavad minimeerida peegeldusi ja halosid, mis aitab omakorda säilitada loomulikke värve ning saavutada selgeid ja kontrastseid fotosid ning videot. Suur ava aitab tõhusalt eraldada objekti taustast ja 9 diafragmalamelli loovad ühtlase ja meeldiva tausta hägustamise, ilusate Bokeh pallidega.

Teravustamiseks kasutatav sujuvat samm-mootorit (STM) mis sobib hästi foto- ja videograafidele. Tulemuseks sujuvad fookuse üleminekud ühelt objektilt teisele, et videos olla võimalikult loomulik. Kui valite Linear MF funktsiooni, muudetakse teravustamisratta pööramiseks vajalik jõud käsitsi teravustamiseks sobivamaks.

Samyang AF 35-150 mm F2-2.8 FE on disainitud parfokaalsena, mis käsitsi teravustamise režiimis (MF) mingile objektile teravustatuna suumimisel ei vaja fookuse korrigeerimist. See võimaldab videovõtetel aega kokku hoida ning teisalt säilitada täpne ja stabiilne fookus. Ka focus breathing on objektiivi puhul viidud miinimumini.

Objektiiv on ilmastikukindla disainiga: 12 tihendit erinevates objektiivi piirkondades aitavad vältida tolmu, niiskuse ja muude ilmasikuolude ligipääsu objektiivi sisse.

Objektiivi küljel olevad muudetava funktsiooniga lülitid ja nupud võimaldavad kasutajal objektiivi enda vajadustele vastavaks kohandada. Fookuspunkti hoidmine, dolly shot, avarõnga funktsiooni muutmine, kui loetleda mõnda ning tulevikus saab Samyang lens station´i abil lisada täiendavaid funktsioone.

Lähim teravustamiskaugus on uuel Samyang AF 35-150 mm F2-2.8 FE objektiivil lainurkseadistuses kõigest 0,33 meetrit. Tänu objektiivi lahtisele F 2.0 avale võimaldab see luua ainulaadse perspektiiviga võtteid, millel objektiivi läheduses olev objekt eraldub kaunilt hägustatud taustast.

Objektiivi maksimaalne ava on laias otsas F16 ning tele poole peal F22.

Hind ja saadavus

Samyang AF 35-150 mm F2-2.8 FE jõuab müügile 2023. aasta mais.

Soovituslikuks letihinnaga: 1279 €

Olulisimad omadused