Alates 20. juunist on kõigil Elisa ja ZENi kõnekaardi klientidel võimalik kasutada järjest laiema levialaga ülikiiret 5G mobiilset internetti. 5G-võrguga liitumiseks ei pea kasutajad ise midagi tegema – piisab vaid sellest, et ollakse Elisa 5G levialas, telefon toetab 5G-võrku, omab vastava toega SIM-kaarti ning seadme sätetes on mobiilne internet sisse lülitatud.

“5G toega telefonide hulk on kõnekaardikasutajate seas järjest kasvanud, selle kõrval on hüppeliselt laienenud ka Elisa 5G-võrgu leviala, kattes nüüdseks enam kui 76% Eesti rahvastikust. See näitab selgelt, et aeg on küps 5G kasutajate ringi laiendada,” sõnas Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann. “Muutes järgmise põlvkonna võrgu kättesaadavaks ka kõnekaarte kasutavatele klientidele, saame ülikiiret ja tulevikukindlat internetti nüüd pakkuda veelgi rohkematele inimestele.”

Kõnekaarte kasutavad kliendid ei pea 5G-võrgust kasu lõikamiseks ise midagi tegema. Kui kasutatakse seadet, mis uudset võrgustandardit toetab, lülitub see 20. juunist automaatselt 5G-võrku. 5G tuge pakuvad enamus viimaste aastate jooksul müüdud telefonidest, nende seas enimlevinud Apple, Sony, Xiaomi, Nokia, OnePlus, Nothing, Cat, Poco, Honor ja Samsung nutiseadmed.

5G on võrreldes eelmiste standarditega märkimisväärselt kiirem ja töökindlam, muutes igapäevased asjaajamised lihtsamaks ja nauditavamaks. Elisa laiendab aktiivselt 5G-leviala üle terve Eesti ning tänaseks töötab juba võrgus ligi 600 5G-tugijaama, pakkudes tulevikuinternetti seal, kus inimesed seda päriselt kasutada soovivad.

5G-võrgu laiendamise taustal ajakohastas Elisa ka kõnekaartide kasutajatele pakutavaid pakette ja pileteid, et vastata paremini muutunud harjumustele ja tänaste digilahenduste vajadustele.