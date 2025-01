Telia Company teatel toimuvad alates 1. veebruarist 2025 muudatused grupi ettevõtete juhtimises. Senine Telia Eesti juht Holger Haljand asub juhtima Telia Soomet ning Telia Eesti tegevjuhi kohustused võtab üle ettevõtte senine tehnoloogiajuht Andre Visse.

Telia Company teatel jätkab Holger Haljand alates 1. veebruarist grupi tegevjuhtkonna ning Telia Soome tegevjuhi rollis. Telia Soome juht Heli Partanen lahkub ametist, et jätkata karjääri väljaspool ettevõtet.

Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer kommenteeris muudatusi järgnevalt: „Holgeri tugev ärivaist, kliendikeskne lähenemine ning oskus luua tulemuslikke meeskondi ja saavutada kasvu, teevad temast ideaalse juhi Telia Soome meeskonnale. See on turg, kus näeme võimalusi oma positsiooni tugevdamiseks.“

Holger Haljandi sõnul on talle esitatud pakkumine asuda juhtima Telia Soomet eelkõige märk kõrgest usaldusest Telia Eesti vastu.

„Kuigi lahkun Telia Eesti tegvjuhi kohalt raske südamega, on uus väljakutse suurepärane võimalus panustada Telia arengusse meie lähiregioonis laiemalt. Just tänases keerulises geopoliitilises olukorras on Telial elutähtsa teenuse pakkujana täita läbi oma teenuste ja võrkude oluline roll Balti riikides ja Põhjamaades. Ühtlasi on see väärt tunnustus ja usalduse märk meie siinse äri edule ja juhtimiskultuurile,“ lisas Haljand.

Uue Telia Eesti juhi leidmiseks on alustatud sisemist värbamisprotsessi. Kuni uue juhi ametisse määramiseni täidab tegevjuhi kohustusi Telia Eesti juhtkonna liige ja tehnoloogiajuht Andre Visse.