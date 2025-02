Elisa avas Eestis esimese iseseisva 5G mobiilsidevõrgu ning käivitas 5G võrgus kõnede tegemise võimekuse. See tähendab kiiremaid kõnesid, selgemat häält ja töökindlamat ühendust – nii kodus, kontoris kui ka liikumisel. Kui oled mõelnud, mida tähendab 5G peale numbrite ja tühjade lubaduste, siis nüüd hakkavad need vähehaaval realiseeruma.

Koos sellega tulid turule ka uued paketid, mis seda tehnoloogiat toetavad. Uue lahenduse kasutuselevõtuga kasvas Elisa 5G võrgu leviala 93,5% rahvastikuni, mis teeb Elisast kõige laiema 5G katvusega mobiilioperaatori Eestis.

Iseseisev 5G ehk standalone (SA) tehnoloogia on mobiilside arengus järgmine samm. See parandab võrgu efektiivsust, vähendab latentsust kuni 50% ning pikendab seadmete aku kestvust kuni 20%. Lisaks tagab see stabiilsema ja ühtlasema internetiühenduse, mis on eriti kasulik koduse ja kontori lairibaühenduse jaoks.

Iseseisev 5G võimaldab ka VoNR (Voice over New Radio) kõnesid, mis tõstavad kõnekvaliteeti ja kiirendavad kõne alustamist. VoNR tehnoloogia vältel ei pea telefon võrkude vahel liikuma, mis vähendab katkestuste riski ja säilitab kõne ajal 5G internetikiiruse.

Uus 5G tuumikvõrk, mis rajati koos Ericssoniga, pakub võimalust pakkuda andmeside ja kõneteenust täielikult 5G tehnoloogial põhinedes. Lisaks avab standalone 5G tee uutele lahendustele nagu võrgulõigud (slice), mis annavad mõnele kliendile eraldi osa võrgust. See tagab, et kliendi ühendus ei ole häiritud ka siis, kui samas piirkonnas kasutatakse võrku intensiivselt, näiteks suurürituse ajal.

Iseseisev 5G loob uusi võimalusi ka äriklientidele, kelle jaoks on kriitilise tähtsusega stabiilne ja kiire ühendus. Näiteks täisautonoomsed sõidukid, kaugjuhitavad droonid ja teised sarnased lahendused vajavad usaldusväärset võrku, mida standalone 5G pakub.

Iseseisva 5G võrguga ühilduvate seadmete valik täieneb jooksvalt. Esialgu toetavad seda Elisas müüdavad 5G koduinterneti ruuterid. Nutitelefonide puhul lisandub tugi tarkvarauuendustega, esimesena Xiaomi seadmetele. 2025. aasta jooksul suureneb ühilduvate seadmete hulk tunduvalt, kuna turule tulevad uued mudelid ja tarkvaratäiendused.

Puust ja punaselt: Miks see oluline on?

5G võrgus tehtavad kõned, ehk VoNR (Voice over New Radio), on olulised ja kasulikud mitmel põhjusel: