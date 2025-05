Huawei WATCH 5 - Kogu info näpu otsast ja telefoni kaasa tassimata

Eile toimus Berliinis Huawei uue nutikella WATCH 5 esitlus. Kell toob praktilisi uuendusi tervise jälgimisse: näiteks mõõdab vere hapnikutaset otse sõrme kaudu, pakkudes kiiremaid ja täpsemaid tulemusi kui tavalised nutikellad. Lisaks saad nüüd eSIM-i toel teha kellaga kõnesid ja kasutada navigeerimist ilma, et peaksid telefoni kaasas kandma. Proovisime ise järele, kui mugav ja kasulik see päriselt on ning toome välja olulisemad tähelepanekud ja piirangud.

Täpsemad tervisemõõtmised X-TAP tehnoloogiaga

Huawei WATCH 5 kasutab uut Multi-sensing X-TAP tehnoloogiat, mis võimaldab mõõta vere hapnikutaset (SpO₂) sõrmeotsaga. Sõrmedes olevate veresoonte tihedus ja õhem nahk annavad oluliselt selgemad ja täpsemad tulemused, vältides randmelt mõõtmise puhul levinud probleeme, nagu naha pigmentatsiooni või karvade põhjustatud häired.

Miks see oluline on? Vere hapnikutase näitab keha hapnikuga varustatust, mis mõjutab otseselt tervist ja heaolu. Näiteks mägedes matkates, intensiivselt treenides või külmetuse ja gripi ajal võib hapnikutase ajutiselt langeda. Huawei WATCH 5 annab sulle kiire ja täpse ülevaate hapnikutaseme kõikumistest, et saaksid vajadusel õigeaegselt reageerida. Kella on katsetatud kõrgmäestikus, kus hapnikutase on madalam, ja tulemused olid praktiliselt võrdsed professionaalse meditsiinilise pulsoksümeetriga.

Lisaks mõõdab kell südame löögisageduse varieeruvust (HRV), mis annab ülevaate organismi stressitasemest ja taastumisest. See on eriti kasulik inimestele, kes kogevad palju stressi või on sportlikult aktiivsed ning soovivad oma keha seisundit paremini mõista ja reguleerida. Samuti võimaldab WATCH 5 mõõta südame tervist elektrokardiogrammiga (ECG) ja hinnata arterite jäikust, andes märku veresoonte seisundist ja võimalikest südame-veresoonkonna riskidest.

Health Glance funktsioon võimaldab ühe nupuvajutusega mõõta kuni 11 tervisenäitajat vaid 60 sekundiga, pakkudes kiire ja põhjaliku ülevaate keha seisundist, sealhulgas stressitasemest, pulsist ja hingamisfunktsioonidest.

eSIM muudab kella täiesti iseseisvaks

Huawei WATCH 5 eSIM-tehnoloogia võimaldab kellal töötada telefonist sõltumatult – teha kõnesid, saata sõnumeid ja kasutada navigeerimist. Näiteks teenusepakkujate poolt pakutav MultiSIM võimaldab sul hoida sama telefoninumbrit nii telefonis kui ka kellas, mistõttu kõik kõned jõuavad sinuni isegi siis, kui telefoni kaasas ei ole. See on eriti praktiline spordi, matkamise või rannas viibimise ajal, kui tahad olla ühendatud, aga ei soovi telefoni pidevalt taskus kanda.

Lisaks toetab kell nüüd ka Wi-Fi 6 standardit, mis võimaldab kiiremaid tarkvarauuendusi ja rakenduste allalaadimist.

Ekraan, mis nähtav ka tugeva päikesevalgusega

WATCH 5 ekraan kasutab uut LTPO 2.0 tehnoloogiat, mille maksimaalne heledus ulatub kuni 3000 nitini. Seega ekraani nähtavus ei kannata ka otseses päikesevalguses ning numbrid ja tekstid on selgelt loetavad ilma, et peaks käega varju tekitama või kella nurga alla keerama.

Kuid tuleb arvestada, et ekraani eredus mõjutab ka aku kestust. Tavaolukorras peab aku vastu umbes 4 päeva. Säästurežiimi kasutades saab aku kestust pikendada kuni 11 päevani, kuid see piirab mõningaid funktsioone. Kiirlaadimine võimaldab 42 mm mudeli täis laadida umbes 60 minutiga ning 46 mm mudeli 90 minutiga.

Hetkel testis olev Pixel telefon toetab ka väliste seadmete juhtmevaba laadimist, kuid kella me laadima ei saanud. Uurime asja, kas ja mis tingimustel peaks, kuid kindlam on kellaga kaasas olev laadija kaasas kanda.

Testime veel kella aku kestust uuendatud tarkvara ja erinevate kasutusjuhtudega nagu tulev nädal Hiiumaa Loodusmatkal ning jagame oma kogemust Arvutimaailma sotsiaalmeedias.

Materjalid ja disain – kõrge kvaliteet, mis kestab

Kella korpus on saadaval kahes versioonis – 46 mm mudelil on lennunduses kasutatav titaan, mis tagab kerge ja vastupidava ehituse. 42 mm mudel on valmistatud 904L roostevabast terasest. Kõik mudelid kasutavad kriimustuskindlat safiirklaasi. Kell on saadaval ka erilistes värvitoonides, nagu Purple ja Sand Gold, mille saavutamiseks on kasutatud keerukaid värvitöötlusmeetodeid.

Olgugi, et on vastupidav tavapärastele kriimustustele ja kulumisele, tasub arvestada, et ekstreemsemates tingimustes, näiteks ronimisel või väga aktiivsel kasutamisel, tuleb olla ettevaatlikum.

100+ spordirežiimi ja žestidega juhtimine

Huawei WATCH 5 pakub rohkem kui 100 spordirežiimi, mis hõlmavad nii traditsioonilisi alasid nagu jooks ja rattasõit kui ka spetsiifilisi alasid nagu golf, sukeldumine ja erinevad pallimängud. See tagab täpsema sportliku aktiivsuse jälgimise.

Lisaks toetab kell žestidega juhtimist („Double Slide” ja „Double Tap”), võimaldades kella kasutada ka ilma ekraani puudutamata, mis on eriti mugav määrdunud käte või intensiivse sporditegevuse ajal.

Hind ja saadavus

Huawei WATCH 5 jõuab Eestis müügile alates 15. maist hinnavahemikus 449–649 eurot, sõltuvalt valitud mudelist ja materjalist. Huawei Watch 5 tootja täpsem info

Kellele see kell sobib?

Kui sa oled aktiivne inimene, kes väärtustab telefoni sõltumatust ja soovib täpseid terviseandmeid, on Huawei WATCH 5 hea valik. Kuigi hind on konkurentidest veidi kõrgem, saad vastu praktilised ja kasulikud funktsioonid ning kvaliteetsed materjalid, mis tagavad pikaajalise vastupidavuse.