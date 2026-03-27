Raudse metsa sosinad ja lootuse kibe hind: S.T.A.L.K.E.R. 2 kutsub meid 2026. aasta suvel tagasi Tsooni rüppe

Tsoon ei ole kunagi olnud pelgalt koht kaardil – see on elusolend, mis hingab radioaktiivset tolmu, toitub saladustest ja sülitab välja vaid neid, kelles on piisavalt visadust. Kui arvasid, et "Heart of Chornobyl" avas S.T.A.L.K.E.R. 2 kõik uksed, siis eksisid rängalt. Ukraina stuudio GSC Game World on heitnud eesriide oma esimeselt suurelt loo-laienduselt, mis kannab pealkirja "Cost of Hope" (Lootuse hind). See pole lihtsalt väike lisapakk, vaid massiivne ekspeditsioon, mis lubab meid mässida veelgi sügavamale anomaaliate ja intriigide võrku.

Vana tüli uued tuurid

"Cost of Hope" viib meid tagasi tuttavasse, kuid samas tundmatusse maailma. Loo keskmes on taas peategelane Skif, kelle PDA-sse laekuv salapärane signaal lükkab käima sündmusteahela, mis rullub lahti paralleelselt põhimängu sündmustega. See on nagu uue peatüki avamine raamatus, mida arvasid juba tundvat, kuid mille leheküljed on seekord kirjutatud vere ja roostega.

Tsooni igipõline konflikt on taas lõkkele löönud. Ühel pool seisab Kohustus (Duty) – rühmitus, mis näeb Tsooni nagu vähkkasvajat, mis tuleb isoleerida ja hävitada. Teisel pool aga Vabadus (Freedom), kelle jaoks on Tsoon hindamatu kingitus inimkonnale, mis ootab uurimist ja rakendamist. Nende vahel valitsenud habras vaherahu oli nagu jääl kõndimine kevadpäikese käes – oli vaid aja küsimus, mil see praguneb. "Cost of Hope" viskab meid otse sellesse poliitilisse ja ideoloogilisse tormi.

Teekond läbi Raudse metsa ja jaama südame

Mängijatele avanevad kaks täiesti uut piirkonda. Esiteks saame lõpuks ometi rännata ikoonilisse Tšornobõli tuumajaama, mis on aastakümneid olnud lukus ja mahajäetud, kuid mis nüüd kutsub stalkereid oma süngete koridoridega. Teiseks ootab meid ees Raudmets (Iron Forest) – labürindisarnane ja eksitav paik, kus iga vale samm võib jääda viimaseks.

GSC Game World lubab kümneid tunde uut mängitavust. See pole pelgalt "rohkem sama asja", vaid mittelineaarne kogemus, kus mängija valikud kujundavad mitte ainult tema enda saatust, vaid võivad raputada tervet Tsooni. Uued relvad ja varustus on Skifile elukindlustuseks mutantide ja anomaaliate vastu, mis muutuvad selles laienduses veelgi ettearvamatuks.

Triloogia keskpaik keset sõjatuld

Huvitava detailina paljastasid arendajad, et "Cost of Hope" on tegelikult n-ö "teise triloogia" keskmine osa. Koos tulevikus ilmuva loo-laiendusega moodustab see uue ja pika narratiivse kaare S.T.A.L.K.E.R.-i saagas.

Oluline on märkida, et see arendustöö toimub ajal, mil Ukrainas kestab endiselt täiemahuline sõda. GSC Game World on jäänud oma kodumaale truuks ja kutsub üles toetama president Volodõmõr Zelenskõi heategevusfondi United24. Mängu loomine sellistes tingimustes on iseenesest kangelaslik saavutus, andes pealkirjale "Lootuse hind" veelgi sügavama ja valusama tähenduse.

Vaata esimest treilerit siit: S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope Trailer.