Logitech MX Master 4 test: uus (hiirte) kuningas vahetas vana välja

Tehnoloogiamaailmas on vähe seadmeid, mis saavutavad tõeliselt ikoonilise staatuse. Logitechi MX Masteri seeria on aga just seda hiirte maailmas – see on profikasutajate, disainerite ja Exceli-võlurite jaoks olnud sama asendamatu tööriist nagu profisportlasele tema parimad tossud. Pärast pikka ootust on areenile astunud MX Master 4. Kas see suudab täita oma legendaarse eelkäija, MX Master 3S-i suured kingad või on tegu vaid kosmeetilise värskendusega?

Hiir, mis "räägib" sinu käega

Kõige suurem ja põnevam uuendus peitub hiire naha all – MX Master 4 on varustatud haptilise tagasisidega. Kui seni oli hiir vaid passiivne tööriist, siis uus mudel pakub füüsilist tunnetust. Kujuta ette, et liigutad ekraanil pilti ja tunned kergelt kõditavat tunnet hetkel, mil see joondub ideaalselt ruudustikuga. See on justkui sõidaksid autoga, mille rool annab värinaga märku, kui oled teelt kõrvale kaldumas või reastumas.

See haptiline süsteem on integreeritud populaarsete tarkvaradega nagu Adobe Photoshop, Lightroom ja Zoom (oktoobris lisandub veel Premiere Pro). Saad ise Logi Options+ rakenduses määrata, kui tugevalt hiir "vastu trummeldab" – valikus on neli astet mahedast kuni tugevani. taoline tagasiside muudab töövoo üsna omapäraseks käegakatsutavaks kogemuseks.

Disain: siiski evolutsioon, mitte revolutsioon

Väliselt on MX Master 4 säilitanud oma tuntud ergonoomilise kuju, mis istub kätte üsna hästi. Ainuke, mis ehk häirib, on hiire raskus, mis kiirel liigutamisel (näiteks mängudes) veidi takistab.

Kuid lähemal vaatlusel märkab muidki olulisi detaile.

Logitechi vana ja uue põlvkonna võrdlusel leidub detaile, mis eristuvad. Näiteks on vanem hiir kaetud sametise kummise pinnaga, mis kiiresti määrdub ja kuludes ebaühtlaselt läikima hakkab. Uus hiir on teise kattega.



Uus pöidlatugi, mis enne pöidla all asuv alus, ei ole enam servast servani ulatuv üks suur nupupind, mis oli klõpsates alla vajutatav. Nüüd on seal konkreetne tekstureeritud pind vajutamiseks eraldi nupuna, samas kui serv on stabiilne koht, kus pöial saab puhata.

Vasakul küljel on nüüd ka üks nupp eespool rohkem, mis asub edasi-tagasi liikumise nuppudest ees, pakkudes veelgi rohkem võimalusi otseteede seadistamiseks Logi+ äpist.

Logitech on lõpuks astunud ka tänapäeva ja varustanud hiire USB-C adapteriga. See on tegelikult ülioluline, sest tänapäeva sülearvutitel on vanu suuri USB-porte varsti juba üsna raske leida nibng tahvelarvutitel ja mobiilidel neid polegi.

Arvutimaailma testitud valge mudel ei ole aga enam see „mustust imav samet“, mida mäletame vanematest põlvkondadest. Kummine pind, mis oli hea haarduvusega, kuid kiirelt määrduv, on kadunud. Põhinupud on kaetud täiesti sileda kergelt läbipaistva plastikuga ja ülejäänud korpus on samuti siledam, mis tähendab, et hiir ei muutu niipea määrdunuks.

Kiirus ja täpsus: libise nagu siidil

Hiire süda on endiselt võimas 8000 DPI Darkfield-sensor, mis töötab isegi klaaspinnal. Legendaarne MagSpeed-kerimisratas on endiselt oma klassi parim. See suudab kerida 1000 rida sekundis.

Kui keerutad seda aeglaselt, tunned täpseid astmeid nagu keriks sisemisel hammasrattal (Ratchet mode), aga kui anda rattale korralik hoog sisse, siis sisemised sakid kaovad ja ratas lülitub vabajooksule, liikudes näiteks läbi hiiglaslike andmetabelite või ülipikkade veebilehtede tohutu kiirusega.

Tarkvara on võlusõna

MX Master 4 tõeline jõud avaldub Logi Options+ tarkvaras, mis on suur ja mäluahne nagu ikka. Actions Ring menüü funktsioone saab seal seadistada, see kiirmenüü avaneb alati otse hiirekursori ümber, hoides kokku kuni 33% hiire liigutamise ajast.

Veelgi enam, Logitech Flow võimaldab kasutada ühte hiirt kuni kolme arvuti vahel korraga – liiguta kursor lihtsalt ühe ekraani servast teise ning kopeeri faile Windowsi ja macOS-i vahel nii, nagu oleks tegu sama masinaga.

Kas kõik on täitsa ideaalne?

Mitte päris kõik pole siiski ideaalne.

MX Master 4 on raske, kaaludes 152 grammi. See on tööriist, mitte mängurihiir. Kui otsid midagi kerget, millega kübermaailmas kiireid laske teha, siis see hiir pole nii hea.

Samuti on pöidla juures olev külgmine kerimisratas endiselt veidi odava tundega ja sel puudub põhiratta MagSpeed-võimekus. Ja kahjuks peavad vasakukäelised endiselt leppima teiste mudelitega.

PLUSSID JA MIINUSED + Ülimugav ergonoomiline kuju pikkadeks tööpäevadeks. + Geniaalne MagSpeed kerimisratas (kiire ja täpne). + Haptiline tagasiside muudab töövoo intuitiivsemaks. + Hea aku vastupidavus (kuni 70 päeva), laetav ka kasutamise ajal USB C kaabliga. + Ülivaiksed nupuvajutused (Quiet Click). + Uus USB-C adapter sobib moodsate seadmetega. – Arvutihiire kohta üsna raske (152 grammi). – Külgmine ratas tundub võrreldes põhirattaga odav. – Disain on mõeldud ainult paremakäelistele. – Korpusel puudub endiselt koht USB-adapteri hoiustamiseks. – Krõbe hind (ca 190 eurot).