Kontsept: painduv ekraan randmel oleks ju väga põnev?

Nüüd, kui suured tehnoloogiafirmad ilmselt hakkavad igale poole painduvaid ekraane panema, on aeg meenutada üht vana kontseptsiooni uues kuues. Square Circle Media on teinud video kontseptsioontelefonist, mis asub randmel. Kui see ekraanikvaliteet ning kasutajaliides oleksid võimalikud (ilmselt enam-vähem juba oleks ka) ja selle juures aku ei tühjeneks mõne tunniga, siis sobiks see hästi ka kokkuvolditava telefoni asemel või kõrvale.

Vaata ja arva, kas see võiks olla nutikellasid nišitootest päästev kontseptsioon:

Midagi sellist, kuid veidi nurgelisemat on näidanud ka Lenovo ja TCL, kuid telefon ei pea randmelt lapikuks käima, vaid võib olla kaarjas kogu aeg, nagu sel videol. Kuid eks isegi sellisel suurel ekraanil on üks suur ebamugavus teksti tippimisel - seda saab teha vaid ühe käega.