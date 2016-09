Huawei Color Band A1 – pettumusele võib järgneda vaimustus

Kooli alguse puhul said paljud õpilased omale vanematelt kingituse – Huawei P9 Lite telefoni, millega tuli kaasa aktiivsusmonitor Huawei Color Band A1. Mis loom see on? Miks sel ekraani pole ja milleks see niimoodi üldse kõlbab? Uurisime järele. Juba augustist uurisime, aga kuna aku nii kaua kestis, siis saab testist kirjutada alles nüüd.

Huawei Color Band A1 on karbist välja võttes ilus ja kena, istub hästi käele, aga kui karp avati ootusega leida sealt stiilne nutikell, siis loomulikult kasutaja kohe pettub. Ja seda ühel lihtsal põhjusel – Color Band A1-l pole nimelt ekraani. On küll üks LED-tuluke, kuid see isegi ei vilguta morses kellaaega, rääkimata muudest märguannetest.

Kuid proovima hakates selgub, et selline randmevõru võib olla päris asjalik. Eriti arvestades Color Band A1 hästi istumist käele, mis lubab ka ööseks randmele jätta ning eriti muidugi arvestades aku pikka tööaega. Ametlikult peaks aku pidama kuni 28 päeva, aga tegelikult muidugi natuke vähem. AM-i testis kestis aku 24 päeva. Aga seegi on mõnus, peaaegu kuuks ajaks saab aktiivsusmonitori randmele „unustada“.

Ilma mobiiliäpita pole selle seadmega midagi teha – kogu infovahetus käib nutitelefoni kaudu. Selleks peab alla laadima Color Band A1 Androidirakenduse (saadaval ka Apple´i seadmetele).

Androidirakendus on lihtne, selge ja ilus. Seadetest saab üle Bluetooth 4.1 ühendatud randmevõru panna vibreerima saabuvate kõnede, SMS-ide ja alarmide puhul. Kõnede ja SMS-ide vibratsiooni saab ajaliselt filtreerida, et öösel randmel vibreeriv Color Band üles ei ajaks. Puuduseks on aga see, et äppe, mille alarme randmele saata, ei saa seadistada. Aktiivsusmonitor reageerib vaid sissetulevatele kõnedele ja SMS-idele, muid teavitusi pole võimalik lisada.

Alarme saab lisada kuni kolm, määrates nädalapäevad, millal need töötavad. Kolmest tavaliselt piisab. Ehkki – võiks ju olla ka tähtsad kalendriteated.

Lisaks on võimalik valida „leia mu randmeseade“, mis paneb seadme vibreerima ja LED-tulukest vilgutama, UV test versioon aga mõõdab ultraviolettkiirgust. See on kasulik lõunapoolsemates maades või puhkusel, praegusel septembripäikesega ajal näitab UV kiirguse mõõtja ka päikese käes peaaegu alati igasuguse kiirguse puudumist. Tuleb oodata järgmist suve, et paremaid näite saada.

Randmeseadme äpp´ist saab valida ka oma eesmärgi – mitu kilokalorit, sammu või kilomeetrit peab päevas läbima. Ja siis on veel kolm tulemuste sektsiooni – aktiivsus (sammud, kilomeetrid ja kilokalorid), uni (sügav uni, kerge uni, ärkvelolek) ning UV kiirguse tase.

Aktiivsus ja uni kuvatakse selgete ilusate graafikutena (vt ülalolevat pilti), ehkki und arvestab randmerihm mõnikord natuke pikemalt või lühemalt kui tegelikult. Randmel öösel hoida on seda seadet mugav, sest rihm on õhuke ja korpuse osa samuti – ei jää kuhugi taha kinni ega tekita randmele kandmisranti. Pingutus peab olema õige – mitte liiga lõtv ja mitte ka liiga pingul, mis on ebamugav.

Kõndimist arvestab seade üsna täpselt, ka kilomeetrite osas eksib Color Band A1 vähe. See, et aktiivsust mõõdetakse randmelt, tagabki täpsema tulemuse kui mobiili enda sensoritega, sest mobiil jääb päeva jooksul mõnikord lauale, mõnikord seljakotis aga ei loeta igat sammu täpselt jms.

Äpp arvestab ka iga päeva jooksul tehtud tukastust, kõndi või jooksu, kui see on pikem kui 5 minutit. Pikem kõnd tükeldatakse teinekord ära, sest foori taha seisma jäädes arvab aktiivsusmonitor vahest, et seekordne „ülesanne“ saigi läbi.

Huawei äpp pakub ka vahel kummalisena tunduvaid soovitusi, kuid enamasti vastavad need tüüpilistele aktiivsusnõuannetele: näiteks see, et 8,1 tundi magamist pole siiski piisav. „Magasid küll palju, aga sügavat und oli liiga vähe“, ütleb äpp kahe tunni sügava une kohta ja soovitab lahendusena kuulata enne magamaminekut rahustavat muusikat.

24 päeva jooksul juhtus 3-4 korda ehk umbes korra nädalas, et telefon ja randmeseade kaotasid Bluetooth-ühenduse. Ja seda muidugi ikka keset päeva, kui vaikseks keeratud telefonile saabunud kõnedest pidi Color Band vibreerimisega märku andma. Ühenduse puudumisel muidugi ei andnud.

Metallkorpusega ja väikesest dokist laaditav Color Band A1 on IP57 klassist vee- ja tolmukindluse osas, mis tähendab, et seade on igal juhul pritsmekindel ning kannatab olla kuni 30 minutit kuni ühe meetri sügavuses vees. See on ka oodatav, sest seadmel pole ühtki avaust, kust vedelik sisse pääseks. Tagaküljel on vainult doki klemmid, millel on ilmselt mingi sisemine lühisekaitse.

Telia müüb seadet 49 euroga, kuid suve hakul välja tulnud Huawei toote esialgne orienteeruv müügihind oli 15 dollarit ehk ligi 13 eurot. Praegu saab e-poodidest odavat aktiivsusmonitori keskmiselt 25 dollariga, seega Eesti müügihind on selgelt ülehinnatud. Samas on meil vedanud, sest Slovakkias küsitakse ekraanitu aktiivsusmonitori eest suisa jaburat hinda.

Huawei Color Band A1-l on veel nahast rihmaga mudel, see on poole kallim. Ja poole stiilsem.

Kas soovitada või mitte?

49 eurot on natuke liiga palju, selle eest võib osta omale Xiaomi odavama ja vingema pulsimõõturi ja ekraaniga nutivõru, kuid lubatud 13 euro (või isegi 25 euro) eest oleks see Huawei seade tõeliselt hea leid. Olgem ausad, randmelt kella vaadata me enam eriti ei taha, kuid vaigistatud mobiililt teateid diskreetse randmevibreerimisega võiks ikka saada ja eriti hea on AM-i testis selgunud omadus kasutada Color Bandi vaikse äratuskellana – näiteks kui pead varem ärkama, aga pereliige (või -liikmed) magavad edasi – randmevärin äratab vaid sinu ja plärisevat äratuskella pole vaja. Lisaks saab oma mobiili vaikseks keerata ükskõik mis olukorras – olgu see koosolek või muidu avalik hetk, sest pole ju vaja, et telefonihelin kõigi tähelepanu ärataks. Vaikse telefoniga jõuab vibreeriv märguanne ainult sinuni ja vastavalt olukorrale saad ise otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. See on odava seadme suurim pluss. Ja muidugi ka täpne sammu- ja kilomeetrimõõtmine on aktiivsusmonitoril väga vajalik.

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor Huawei Color bänd A1

Hind: 49 eurot (Telia)

Aku: USB laadijaga laetav aku, kestab kuni 28 päeva (AM.ee testis 24 päeva)

Veekindlus: IP57 (veekindel)

Funktsioonid: äratus, sammulugeja, läbitud vahemaa, kulutatud kalorid,uneaktiivsuse mõõtja

Andmeedastus: Bluetooth 4.1

Tarkvara mobiilile: Android ja IOS, rakendus Huawei Color Band A1

Teavitused: kõned ja SMS-id, alarmid (kuni 3)

Kaal: 20 g