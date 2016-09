Tele2 statistika: neid telefone osteti koolilastele kõige rohkem

Iga uue õppeaasta eel ostetakse koolilastele vahepeal kaotatud või vanast väljakasvanud telefonide asemele (või üldse esimeseks) koolilastele uued mobiilid. Tele2 võttis kokku, millised mudelid kujunesid tänavu kõike popimateks valikuteks koolijütsidele.

„Meie soovitus lapsevanematele oli otsida koolilapse telefoni valikul tasakaalu ratsionaalse ja lapse soovide vahel. Kooliminejatele sobib esimeseks telefoniks hästi 200 euro ringis maksev nutitelefon, kogenumatele ja kohusetundlikumatele noortele telefonikasutajatele võib vaadata juba veidi kallimaid ja võimekamaid mudeleid,“ rääkis Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema.

Seema soovitas kooliteed alustavale lapsele tänavusest telefonisortimendist näiteks Samsung Galaxy J3 2016 ja Huawei Y5 II mudeleid, mida iseloomustavad taskukohane hind, piisavalt võimekas aku ja asjalik kaamera.

„Selle sügise kogemus näitas, et poes juhib telefoniostu laps ise, kellel on enamasti üsna selge arusaam, millist mudelit ta tahab. Üha enam näeme, et kodus on küll eelnevalt pandud paika hinnaraamid, millega ka laps arvestab, ent enamikel juhtudel koolilaps saab selle telefoni, mida ta soovinud on,“ rääkis Seema ja pidas harvemaks juhuseid, kus vanemal õnnestub suunata lapse valikut enda välja vaadatud mudeli suunas.

Tele2 augustikuu ja septembri esimese nädala müügistatistika kohaselt kujunesid selle sügise koolilaste hitt-telefonideks neli Samsungi ja Huawei mudelit. Müüduim neist oli Tele2-s Samsung Galaxy J5 2016, mida osteti viie nädalaga üle tuhande telefoni.

“Tegu on odavamast J3 mudelist veidi suurema ekraani ja mälumahu, vastupidavama aku ning parema kaameraga telefoniga, mille suur populaarsus näitab, et õpilastele telefoni soetamisel on vanemad valmis pigem 30-50 eurot rohkem maksma, et võimaldada lapsele võimekam telefon,” lausus Seema.

Huawei mudelivalikust osutusid koolilaste seas populaarseks valikuks ülisoodne Huawei Y5 II ning ning veidi kallim Huawei P9 Lite, mille edule aitas Seema sõnul kaasa koolieelne kampaaniapakkumine ja võimalus saada ostuga kingiks kaasa aktiivsusmonitor.

„Populaarseimaks osutunud telefonide ühisnimetajaks on 110-240 euro vahemikku jääv taskukohane hind, mis on heas kooskõlas telefoni kvaliteedi ja funktsionaalsusega. Nimetatud telefone võib koolilastele tõepoolest heaks valikuks lugeda, kuna need kõik võimaldavad ajada taga Pokemone, teha 8-13 megapikslise kaameraga kvaliteetseid pilte ja jagada neid hõlpsasti internetis,“ lausus Seema.

Augusti ja septembri top 10 müüduimad telefonid Tele2-s: Samsung Galaxy J5 2016 Huawei Y5 II Huawei P9 Lite Samsung Galaxy J3 2016 Huawei P8 Lite Tahvelarvutitest otsustati enim Samsung Galaxy Tab A 10.1, Lenovo Yoga3 X50L ja Huawei MediaPad T1 kauks.

“Kui Samsungi tänavune mudel oli müügiedetabeli tipus ka varasematel kuudel, siis koolilastele mõeldes kasvas sügise eel oluliselt Lenovo tahvli müük, mis on Samsungist ligi 100 euro võrra soodsam. Tahvli valikul on hind olulisim argument, kuna tahvelarvutite sortiment ei ole nii lai ning nende näitajad on küllaltki võrreldavad,” kommenteeris Seema.