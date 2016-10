Qualcommi 5G kiip X50 tuleb ja tagab 100 korda kiirema netiühenduse

Kui pidid seni megabittides oma kiirusi hindama ja unistama sellest, millal Elisa, Tele2 või Telia välja kuulutatud uued 5G kiirusrekordid ükskord kasutajateni jõuavad, siis nüüd on rohkem lootust. Qualcomm, see tuntud mobiiliprotsessorite tootja, tõi välja oma uue kiibi, 5G modemi X50, mis tagab kuni 5 Gbit/s ühenduse. Aga see pole veel võrgurekord, see on lubatud laiatarbekiirus mobiiltelefonidele.

Uus 5G modem töötab millimeeterlainetel (28 GHz) ja suudab samas ka ära kasutada madala 800 MHz sagedusala kanalid. 8x100 MHz operaatorite kasutusel olevas sagedusalas tegutseb kiip multiple input, multiple output (MIMO) tehnoloogiaga, kasutades beamforming´ut ja muid nippe nii levi kui ühenduskiiruse parandamiseks.

Millimeeterlained tähendavad aga väga väikest leviala, seega antennist kaugemal olles kahanevad kiirused tunduvalt. Samas püütakse antennitehnoloogiatega seda ala võimalikult suurendada.

Esimesed X50 kiibid jõuavad telefonidesse 2018. aastal. Ja neid saab näha Lõuna-Koreas olümpia ajal. Mujale tuleb uus kiirus hiljem.

Kuna X50 tegeleb vaid 5G-ga, siis peavad mobiilitootjad telefonides kombineerima uue millimeeterlainealal opereeriva modemi 4G kiipidega.

Ka Ericsson on kiirrongis

Telia Company ja Ericsson viisid eelmisel neljapäeval Euroopas esmakordselt välitingimustes läbi 5G testimise, tuues sellega 5G tehnoloogia kasutusele võtmise sammu võrra lähemale. Telia Company ja Ericssoni ühine eesmärk on teha 5G tehnoloogia klientidele kättesaadavaks juba aastal 2018.

Rootsis Kistas läbi viidud 5G kiiruse ja latentsuse katsed näitasid võimalusi, mida 5G reaalses maailmas üle päris võrgu saavutab. Katsed tehti 15 GHz sagedusel ja 800 MHz sagedusribal. Testi käigus saavutati tippkiiruseks 15 Gbit/s kasutaja kohta ja latentsuseks 3 millisekundit. See on enam kui 40 korda kiirem kui 4G võrgus täna saavutatavatest tippkiirustest.

5G teenused loodab Telia klientideni tuua Stockholmis ja Tallinnas juba aastal 2018 ehk samal ajal, kui Qualcomm Lõuna-Koreas. Võidujooks jätkub.

“See on suur edasiminek 5G võrgu käivitamisel Rootsis ja Eestis. 5G standardiseerimine ja arendus on alles algusjärgus. Meie välitingimustes tehtud testidest saadud teadmised on äärmiselt olulised 5G tehnoloogia ja võrkude loomisel. 5G võrk omakorda on vajalik, et rahuldada klientide tulevikuvajadusi digitaalses ühiskonnas,” sõna Mats Svärdh, Telia Company globaalsete võrkude ja IT infrastruktuuri üksuse juhataja.

5G poolt pakutav parem kiirus ja madalam latentsus parandavad olemasolevaid teenuseid ja loovad täiesti uusi kasutusvõimalusi, teenuste stsenaariume, innovatiivseid lahendusi, uusi ökosüsteeme ja ärivõimalusi, sealhulgas kommunikatsiooni ja asjade interneti vallas nii tarbijate kui ettevõtete jaoks. 5G tehnoloogia juures on oluline ka asjaolu, et see parandab võrgu jõudlust, katvust ja voolu tarbimist.

“Tänane test on oluline samm 5G võrgu kasutusele võtmise teekonnal Rootsis ja Eestis, mille käigus toome välja asjade interneti tehnoloogia ja 5G kontseptsiooni, mis parandavad tarbijate kasutuskogemust ja ärivõimalusi. Telia ja Ericsson pakuvad tarbijatele ja ettevõtetele võimalust olla 5G teenuste abil oma valdkonna esimeste seas. Me loome pidevalt uusi võimalusi asjade interneti ja 5G samm-sammult kasutusele võtmisega,” sõnas Peter Laurin, Ericssoni Põhja-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni juht.

5G võrkude suuremahulisem arendus algab tõenäoliselt alles 2020. aastal, kuid tehnoloogia, testimine, sageduste katsetamine ja teenuste eelarendus juba käib.