Kaugtöö ilmselt jääb: töötajad soovivad paindlike töövõimaluste jätkumist

Microsoft avaldas sellel nädalal oma esimese iga-aastase töötrendi indeksi (Work Trend Index) uuringu tulemused, mis näitavad muuseas, et kuigi kaugtöö on muutnud tööpäevad intensiivsemaks, soovivad töötajad sellegipoolest paindlike töövõimaluste jätkumist.

Aruanne "Järgmine suur muutus on hübriidtöö - kas oleme valmis?" toob välja seitse hübriid-töö suundumust, mida iga ettevõtte juht peab teadma uude ajajärku sisenedes.

Töötrendi indeksi uuringu tulemused näitavad, et möödunud aasta on töö olemust põhjalikult muutnud:

Koostöötrendid Microsofti Teamsi keskkonnas ja Outlookis viitavad sellele, et meie suhtlusvõrgustikud on kokku tõmbunud, kuid hübriidtöö taaselustab need.

Koosolekutel veedetud aeg on üle maailma kahekordistunud ja selle aasta veebruaris saadeti eelmise aastaga võrreldes üle 40 miljardi e-kirja rohkem.

Töökohad on muutunud inimlikumaks. Ligi 40% inimestest väidab, et tunneb tööl enda täieliku mina näitamisel praegu mugavamalt kui enne pandeemiat ning iga kuues on viimase aasta jooksul kolleegiga koos nutnud.

73% küsitletud töötajatest soovib paindlike kaugtöövõimaluste jätkumist.

LinkedIni kaugtööpakkumised kasvasid pandeemia ajal rohkem kui viis korda.

Üle 40% ülemaailmsest tööjõust kaalub sel aastal praeguse tööandja juurest lahkumist ja 46% plaanib kolida, kuna nüüd on võimalus ka kaugtööd teha.

Aruandes märgitakse, et ettevõtete juhid peaksid vastu pidama tungile näha hübriidtööd tavapärase äritegevusena. See nõuab pikaajaliste eelduste ümbermõtestamist.

„Täna tehtud valikud mõjutavad teie organisatsiooni veel aastaid. See on hetk, mis nõuab selget visiooni ja kasvumõtet," ütles Microsoft 365 ettevõtte asepresident Jared Spataro. "Need otsused mõjutavad kõike alates kultuuri kujundamisest, talentide ligimeelitamisest ja hoidmisest kuni paremate edendamiseni. "

Lühidalt mõjutab paindliku töö käsitlemine seda, kes jääb, kes läheb ja kes ühineb ettevõttega.

2021. aasta töötrendi indeksi uuringu tulemused aitavad organisatsioonidel ette võtta vajalikud muudatused töökorralduses. Uuringus osales üle 31 000 inimese 31 riigist ja analüüsiti triljoneid tootlikkuse ja tööjõu märke Microsoft 365 ja LinkedIn andmetes. See sisaldab ka perspektiivi ekspertidelt, kes on aastakümneid uurinud koostööd, sotsiaalset kapitali ja tööruumi kujundamist.

Uuringu aruanne toob välja seitse hübriidtöö suundumust, mida iga ettevõtte juht peab teadma, kui siseneme sellesse uude tööajastusse:

Paindlik töö on siin, et jääda. Juhid ei taju töötajate tegelikku olukorda ja peavad õppima märkama. Kõrge tootlikkus varjab kurnatud tööjõudu. Noorem põlvkond (Gen Z) on ohus ja neid tuleks toetada. Kahanevad suhtlusvõrgustikud ohustavad innovatsiooni. Siirus kannustab tootlikkust ja heaolu. Andekust leidub hübriidses töömaailmas igal pool.

„Selle pandeemia ajal oleme täheldanud teatud COVID-eelsete trendide kiirenemist. Kuid võib-olla on see kaugtöö kasv üks põnevamaid suundumusi,” ütles LinkedIni peaökonomist Karin Kimbrough ja lisas juurde: "kuna võimalused on kaugtöö ja talentide liikumisega ühtlustunud, näeme oskuste levikut üle riigi ja see on aeg, kus ärijuhid kasutavad võimalust ligi pääseda erinevate oskuste ja annetega inimestele, kes pole neile varem kättesaadavad olnud."

Kõiki uuringu tulemusi saab vaadata Microsofti Worklabi digitaalses väljaandes töö tuleviku kohta.