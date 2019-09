Pipedrive jõudis juba teist aastat Forbesi pilveteenuste TOP 100 hulka, seekord veel kõrgemale kohale

Eesti päritolu müügitarkvaraettevõte Pipedrive jõudis majandusajakirja Forbes koostatud maailma saja mõjukama pilveteenuse ettevõtte edetabelisse, saavutades tihedas konkurentsis 77. koha. Pipedrive´i edestavad näiteks sellised tuntud teenused nagu Cloudflare, MailChimp, Canva, Asana, kuid tahapoole jääb näiteks Zoho.

Pipedrive’i juhatuse esimehe ja ühe asutaja Timo Reini sõnul kinnitab Forbes’i edetabelisse jõudmine, et Pipedrive teeb õiget asja ning on väärtuslik tööriist müügiinimestele nende igapäevatöö korraldamisel. „Hoiame oma turunišis väga tugevat positsiooni, olles väiksemate müügitiimide seas stabiilselt kõige kõrgemalt hinnatud kliendisuhete haldamise pilveteenus maailmas. Oma uue versiooni turule toomisega tahame kasvatada kliendibaasi ka suuremate ettevõtete seas, arendades just nende vajadustele mõeldud teenuseid,“ lisas Rein.

Forbes koostas eraomandis olevate pilveteenuse ettevõtete edetabelit neljandat korda. Pipedrive pääses paremate sekka ka 2018. aastal, jäädes siis 84. kohale. Reastamise aluseks on ettevõtete kasv, müüginumbrid, väärtus ning kultuur, samuti võetakse arvesse 40-liikmelise žürii hinnangut ettevõtete mainele.

Täismahus edetabeli leiab lehelt www.forbes.com/cloud100.

Pipedrive’i asutasid 2010. aastal viis Eesti müügimeest – ettevõtte tänane juht Timo Rein ning Urmas Purde, Martin Tajur, Ragnar Sass ja Martin Henk. Täna kasutab Pipedrive’i müügitööriistu ligikaudu 90 000 ettevõtet rohkem kui 150 riigis ning firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid. Pipedrive’i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Dublinis ning USAs New Yorkis ja St. Petersburgis. Kiiresti kasvavas ettevõttes töötab ligi 600 inimest.