Saku Suurhallis toimub maailma suurim robootikafestival

Sel nädalavahetusel, 29. novembrist 1. detsembrini toimub Saku Suurhallis maailma suurim robootikafestival Robotex International.

See toob kokku tuhanded võistlejad, õpilased, üliõpilased, perekonnad ja muidu robootikahuvilised, et ehitada roboteid, võistelda omavahel ning tutvuda tehnoloogia uusimate arengutega. Sel aastal on meil lisaks võistlustele end võimalik kohapeal proovile panna kõiksugu põnevates tehnoloogia- ja robootika töötubades, mida korraldavad TalTech, Tartu Ülikool, HITSA, Digipurk jt.

Kaasa saab elada Swedbanki ettevõtlusvõistlusel, Ülemiste City Krati võistlusel, Starship’i Loomade päästmisel, Tüdrukute Tuletõrjumisel, Robotiklubi Veerallil, TalTechi Folkrace’il, Milremi droonide takistussõidule, Lego Sumo põnevatele ja kaasahaaravatele lahingutele ning loomulikult ka Insplay Roboliiga start-up väljakutsele lastele ja peredele.

Töötubades saavad väiksemad robootikahuvilised lahendada põnevaid üleseandeid põrandarobot Clementoniga, lahendada liiklusteemalisi ülesandeid ja programmeerida EV3 robotit, mängida progemänge, tutvuda haridusrobotite BeeBoti, BlueBoti ja Ozobotiga.

Suurematele pakub Digipurk lahendamis- ja nuputamist Arduino Uno riistvara programmeerimise, termomeetri ja radari ehitamise töötubades.

TalTech kutsub oma töötubades valmistama ringrajarobotit, programmeerima muusikat Sonic Pi-ga ning looma ainulaadset valgusjärgijat, kus kursuse käigus valmistavad õpilastiimid kahe tunni jooksul käepärastest vahenditest roboti, mille ülesandeks on leida ruumist valgeim punkt ning sõita selle juurde. Valmiv robot toimib nagu tagurpidi prussakas, kes tule eest kapi taha varju peitu jookseb ning tihti näevad ka lõpptulemused putukalaadsed välja.

Tartu Ülikool kutsub põnevasse mängudetuppa. Tutvustamisele tulevad sellised mängud nagu Planet Invasion, Warhammer Auto Chess, Bomb Golf ja ShieldFormer, mis on loodud PC platvormile ning mobiilseadmetele.

Registreerimine töötubadesse ja ajakava asuvad siin.

Seekordne Robotexi juures toimuv näitus ehk EXPO kutsub uudistama kõikvõimalikke uusimaid tehnoloogiasaavutusi lumebotist käesurumisrobotini.

TalTechi messialal saab uudistada Iseauto mudelit, Wingkopterit, tudengivormelit, teha tutvust mänguga “Laeva saatus” ning avastada, mis imeasi on käesurumisrobot.

Tartu Ülikooli messialal ootavad huvilisi tudengid ja õppejõud arvutiteaduste instituudist, tehnoloogiainstituudist ja liikuvast liikumislaborist “Teadusbuss”. Tule tutvu rääkiva kõnerobotiga, masinnägemise, virtuaalreaalsuse võimalustega ja maagilise peegliga. Lisaks saad end proovile panna mängus, mis testib sinu teadmisi pärilikkusainest (DNA-st).

Militaarturul mehitamata sõidukite valmistamisega tuntust kogunud Eesti ettevõte Milrem Robotics tutvustab oma uhket roomiksõidukit. Mamibot tutvustab põnevaid lahendusi, mis abistavad kodumajapidamises. Oomipood tutvustab oma uuemat valikut STEAM õppevahenditest ja mänguasjadest. Võimalik ka kohapeal endale üks kodune haridusrobot soetada.

Viimase aasta põnevaim uus tulija on Lumebot. Robot, mis hoolitseb robotitega tänavaid puhastades selle eest, et meie teed ei oleks nii lumised.

MTÜ Robootika tutvustab harivaid LEGO vidinaid. Nende juures saab proovida MatataLab jalgpalli ja tutvuda uue Eestikeelse robotteoga Qobo ning loomulikult ehitada LEGO klotsidest sõidukeid, millega hüppeid teha.

Robotex kui Eesti ja maailma üks suurimaid robootikafestivale on viimaste aastate jooksul mastaapselt laienenud, toonud palju uusi osalisi, nii lapsi kui täiskasvanuid robootika juurde ning loonud väga tugeva rahvusvahelise robootikahuviliste võrgustiku. Seeläbi on Robotex 2019. aastal suurem kui kunagi varem. Robotexi eelüritused toimuvad pea igal kontinendil, nii Kolumbias, Küprosel, USA-s, Nigeerias, Indias, Hiinas, Türgis, Jaapanis kui ka Armeenias. Lisaks on Robotex tegemas ettevalmistusi järgmiseks aastaks Kreekas, Monacos, Afganistanis ja Soomes.

Robotex on Eesti oma bränd ning 2019. aastal toimub festival juba 19. korda.