Kaks Xiaomi ülihead kampaaniat, mida peaksid praegu tähele panema

(Sisuturundus)

Kui oled endale tahtnud Xiaomi nutikat kella, mis on väga palju targem kui lihtsalt aktiivsusmonitorid, siis nüüd on tõesti õige aeg. Xiaomi Amazfit seeria on kuni 30% odavam. Käib ka teine Xiaomi kampaania, millega saad muidki selle Hiina tipptegija tooteid väga palju odavamalt. Vaata neid kahte kampaaniat ja klõpsa linkidel.

Xiaomi nutikellade sari Amazfit on nüüd kuni 30% soodsam. See tähendab, et näiteks Amazfit Smartwatch maksab praegu ligi 135 eurot ja Amazfit Heart Rate Smartwatch ligi 85 eurot. Aga loomulikult on ka palju lisasid, mis saadaval odavamalt.

Praegu kestab ka Xiaomi nutitelefonide kampaania, mis lubab neid telefone kõige odavama saadaoleva hinnaga. Näiteks Xiaomi MI 8 - ca 420 eurot (ja sellega saab teatud tingimustel kaasa ka uhiuue väga populaarse Xiaomi Mi Band 3 aktiivsusmonitori), Xiaomi Redmi 6 4G - ca 125 eurot, Xiaomi Redmi 5A 4G - ca 75 eurot.