Uhiuus iPhone 8 võrreldes eelkäijatega

Üks maailma populaarseim nutitelefon iPhone tuli USAs turule juba kümme aastat tagasi. Selle võrdlemisi lühikese ajaga on mainitud Apple toodang kujunenud üheks kõige ostetumaks ning kasutatavamaks nutitelefoniks. Milles seisneb iPhone populaarsus? Antud nutitelefoni iseloomustab vastupidavus, ülivõimas ja kiire protsessor, kasutajasõbralik operatsioonisüsteem iOS, võimekas kaamera, vastupidav aku ja palju muud. Lisaks sellele annab Apple uue ja parema mudeli välja põhimõtteliselt igal aastal, 10 aastaga on turule paisatud üle kümne erineva mudeli, mis erinevad üksteisest nii sisu kui välimuse poolest. iPhone 8 on hetkeseisuga kõige värskem mudel, mida iseloomustab silmapaistev disain, eriti kvaliteetne kaamera, ennenägematu võimsus ja palju muud. Missugune on iPhone evolutsioon täpsemalt läbi kümne aasta olnud, sellest järgnevas artiklis räägime.

Kõige esimesed mudelid iPhone 1 ja iPhone 3G

Apple nutitelefonide kõige esimene mudel iPhone 1 lasti välja aastal 2007, mil nutitelefonide turgu valitsesid Nokia, Samsung ja mitmed teised tootjad. Kui tänapäeval tundub nutitelefoni puutetundlik ekraan iseenesest mõistetavana, siis tol hetkel oli see täiesti uudne ning revolutsiooniline. Tehnilised näitajad olid iPhone 1 ja iPhone 3G puhul viimaste mudelitega võrreldes loomulikult tagasihoidlikud:

Salvestusmahutavus kuni 16 GB;

Protsessor vastavalt 620 ja 833 MHz;

Mälu 128 ja 256 MB;

Lisadest USB 2.0, A-GPS, peakomplekt;

Materjalideks alumiinium, klaas ja plastik.

iPhone esimest mudelit iseloomustas väga tagasihoidlik 2-megapiksline kaamera, millel ei olnud optilist suurendust, välku ega automaatset fokusseerimist.

iPhone 4 tõi retina displei ja HD-videod

iPhone 4, mis lasti välja aastal 2010, oli eelkäijatega võrreldes oluliselt võimsam ning selle kaamera oli täiesti uuel tasemel. Antud mudeli tehnilised omadused tegid eelnevatele mudelitele silmad ette:

Salvestusmahutavus kuni 32 GB;

Protsessori võimsus 1 GHz;

Lisandusid kaksikmikrofon, microSIM, LED-välklamp;

HD võimekusega kaamera 5.0 Mpx;

Materjaliks alumiinosilikaatklaas ja roostevaba teras.

iPhone neljanda mudeli juures võibki esile tõsta täiesti uue kvaliteeditasemega kaamera, sest esimene mudel võimaldas ainult pildistamist, kuid antud mudelile tekkis juba HD videode salvestamise võimekus.

iPhone 5/5S uudne sõrmejäljelugeja

Kui eelnevalt kirjeldatud mudelid on põhimõtteliselt unustustehõlma vajunud, siis mudelid 5 ja 5S, mis saabusid turule 2012 aastal, on osutunud paljude lemmikmudeliks, mistõttu on need aktiivses kasutuses ka praegusel hetkel, tõsi, tootmine on küll lõpetatud. Millest see populaarsus tuleneb? Põhiliseks põhjuseks võib lugeda seda, et iPhone 5/5S disain on viimane omanäoline. Sellele järgnevad uued mudelid on juba oluliselt suuremad ning nende välisdisain on muutunud väga sarnaseks teiste tootjate nutitelefonidega. Võrreldes eelkäijatega on viienda seeria iPhone mahukama akuga, võimsama protsessoriga ning kvaliteetsema kaameraga. Ühe põhilisema uuendusena lisandus kõneall olevale mudelile sõrmejäljelugeja, mis oli tol hetkel uudne ning mugav meetod turvalisuse tagamiseks.



Uue disainiga iPhone 6 ja iPhone 7

Apple nutitelefonide disain muutus täielikult alates kuuendast seeriast – telefon muutus oluliselt suuremaks, ekraani suuruseks sai nüüd 4,7 tolli ning resolutsiooniks 1334x750 pikslit. iPhone 6 mudeliga tutvustati esmakordselt ka uudset 3D Touch tehnoloogiat, mille puhul mängib rolli ekraanile vajutamise tugevus. Lisaks võib välja tuua järgmised omadused:

4K-videode salvestamise võimekus;

Kahetuumaline A8 protsessor;

1 GB põhimälu;

8 Mpix kaamera.

iPhone 7 viis nutitelefonide taseme veelgi kõrgemale – uskumatult vastupidav aku, laitmatu stereosüsteem, vee- ja tolmukindlus ning lausa 12 Mpix kaamera. Mudeli põhimälu kahekordistus ning saavutas 2 GB.

Piltilus iPhone 8 püüab pilke

Hetkel saadaolev kõige uuem mudel iPhone 8 paistab eelkõige silma oma kauni disainiga – antud mudeli korpus on valmistatud üleni klaasist. iPhone 8 esi- ja tagakülge katab kõige vastupidavam klaas, mida on mobiiltelefoni puhul eales kasutatud. Värvidest on valida kosmosehall, hõbedane ja kuldne toon. iPhone telefonile omane alumiiniumriba on sobituvas värvitoonis ning vastab kosmosetööstuse standarditele. iPhone 8 ekraani suurus on 4,7 või 5,5 tolli, tegemist on Retina HD ülimalt selge ekraaniga. Ühe huvitava uuendusena on iPhone 8 mudelile lisandunud juhtmevaba laadimine, mis võimaldab aku täis laadida asetades telefon spetsiaalsele laadimisalale, mis on näiteks paljudes uuemates autodes olemas.

iPhone 8 uhiuus ekraan

Eelpool mainitud Retina HD ekraan on kaunim ning selgem, kui iial varem. Pildi kvaliteedile aitavad kaasa True Tone, lai värvikamma ning 3D Touch funktsioon:

Trune Tone tehnoloogia kohandab valge tasakaalu automaatselt, see tagab pildi parima kvaliteedi igas keskkonnas;

Lai värvigamma muudab ekraani erksaks ning säravaks;

Tänu Dual-domain pikslitele on võimalik ekraani jälgida väga erinevate nurkade alt;

3D Touch funktsioon võimaldab ekraanil reageerida erineva tugevusega puudutustele erinevalt.



iPhone 8 ülimalt kvaliteetne ekraan muudab piltide ning videode vaatamise enneolematult nauditavaks, samuti on pilt tänu kvaliteedile realistlikum.

iPhone 8 kaamera on parem, kui eales varem

Kui iPhone kaamera on alati olnud eeskujulik ning näidanud suurepärast kvaliteeti, siis iPhone 8 kaamera on täiesti uus tase. 12 MP kaamera sensor on suurem ning oluliselt kiirem, kui eelmistel mudelitel. Kaamera kvaliteeti tõstavad uus värvifilter, sügavamad pikslid ning märkimist väärib kindlasti ka optiline pildistabilisaator nii fotode kui videoed tegemiseks. iPhone 8 puhul on parendatud ka portreerežiimi, mis on nüüd parem, kui varem – portree esiplaan on eriti terav ning taust väga loomulikult hägustatud. Portreerežiimi kasutamise muudavad veelgi efektsemaks kaks kaamerat ning uued näoorientiirid, mis loovad enneolematuid stuudiovalguse efekte. iPhone 8 Plus mudeli puhul saab välja tuua ka lainurk- ja telefotoobjetiivid, mis võimaldavad kasutada nii optilist kui digitaalset suurendust – pildistamisel kuni 10x, videoed tegemisel kuni 6x.

iPhone 8 on võimas ja kiire

Uue mudeli puhul on lisaks muule pandud rõhku ka seadme võimsusele ning kiirusele, iPhone 8 on ka selles osas eelkäijatest peajagu üle. Kasutusele on võetud uus A11 Bionic protsessor, mille tõhusustuumad on kuni 70 protsenti kiiremad, kui eelmisel protsessoril. iPhone 8 on seejuures väga energiasäästlik mudel, kuna jõudluskontroller suurendab võimsust just siis, kui seda parasjagu tarvis on, säästes seetõttu akut. Aku laadimine on iPhone 8 puhul eriti mugav, kuna uue mudeli puhul saab kasutada juhtmevaba laadimist. Juhtmevaba laadimine on võimalik spetsiaalsetes laadimisjaamades, mida leidub paljudes hotellides, lennujaamades ning autodes.

Apple toodetavaid iPhone nutitelefone võib julgesti nimetada nutitelefonide lipulaevadeks, kuna nende populaarsus räägib enda eest. Apple on kümne aasta jooksul näidanud, et evolutsioon esimesest mudelist iPhone 8 mudelini on lausa uskumatu, arenenud on nii välimus kui sisemus. Samuti näitab seadmete kvaliteeti asjaolu, et juba 2012. aastal tootma hakatud iPhone 5 on kasutuses veel ka praegu, 5 aastat hiljem. Samas võib viienda mudeli austajad ümber veenda uus iPhone 8, mis hiilgab oma võimsuse, kauni disaini ning ülimalt kvaliteetse kaameraga. Valik on Sinu!

