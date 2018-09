Televiisorid – võtmesõna on kõrge resolutsioon

(Sisuturundus)

Valid uut televiisorit? Põhiline märksõna on kõrge resolutsioon, millest sõltub pildi teravus ja kvaliteet. HD-Ready, Full HD või Ultra HD – valik on Sinu!

Kui varasemalt oli teleri soetamisel põhiliseks kriteeriumiks selle suurus, siis tänapäeval tuleb eelkõige pildi kvaliteedile rõhku panna. Hetkel toodetavad filmid ja mängud on sedavõrd kõrge kvaliteediga, et nende jooksutamiseks peavad ka televiisorid tasemel olema. Kõrge resolutsioon ehk eraldusvõime on just see, mis viib filmielamused uuele tasemele!

Mida kaasaegne UHD endas täpsemalt peidab? Sellest räägime kohe lähemalt!

Kõrge resolutsioon paneb kvaliteedi paika

Netflix pakub Full HD ja UHD formaadis filme, kuid mida see täpsemalt tähendab? Resolutsioon ehk eraldusvõime on pildikvaliteet, mida on antud filmide kvaliteetseks edastamiseks tarvis. Mida kõrgem on teleri resolutsioon, seda rohkem on ekraanil piksleid ning seda selgem ja kvaliteetsem on kuva. Hetkel on valikus:

HD telerid;

Levinud Full HD telerid;

Uusima tehnoloogiaga Ultra HD telerid.

Kui vaadata tulevikku, siis HD telerite soetamine ei ole enam mõistlik, kuna enamus filme on juba Full HD formaadis ning tehnoloogia liigub üha enam Ultra HD suunal.

Mis on Ultra HD?



Foto: Shutterstock.com

Otsid enneolematut pildikvaliteeti? Ultra HD täpselt seda pakubki – tegemist on teleritööstuse uue põlvkonnaga, mis pakub äärmiselt teravat ja kõrge resolutsiooniga kuva.

Kui seni populaarsete Full HD telerite ekraanide lahutusvõime on 1920 x 1020 pikslit, siis UHD telerite puhul on see koguni neli korda suurem ehk 3840 x 2160 pikslit. See tähendab, et UHD teleritel on võrreldes Full HD teleriga samal pinnal neli korda rohkem piksleid, mis tagab oluliselt teravama ja detailsema pildi.

Tänu suuremale pikslite arvule saab UHD telerit jälgida lähemalt, kuna pilt ei muutu ruuduliseks – see tähendab, et parema filmielamuse saamiseks võib väiksesse ruumi soetada tavapärasest suurema teleri.

UHD televiisorid on investeering tulevikku

Mida siis UHD teleriga on võimalik vaadata? Tegelikult on hetkel seis selline, et Eesti telekanalid 4K formaadis sisu veel ei edasta. See ei tähenda aga, et UHD teler oleks kasutu, vastupidi, sest tehnoloogia liigub kiirel sammul selles suunas, et minna üle ülikõrgkvaliteetsele kuvale. Lisaks on juba praegu võimalik näiteks Youtube, Amazoni jms keskkondade kaudu 4K formaadis sisu nautida.

Kokkuvõttes võib öelda, et kui uue televiisori soetamine on plaanis, siis tasub kindlasti UHD telerile panustada – see on kindlasti investeering tulevikku!

Hinnatase on üllatavalt taskukohane



Foto: Shutterstock.com

Kui veel mõnda aega tagasi võis Full HD ja Ultra HD telerite vahel valides kaalukauss Full HD teleri poole kalduda, kuna hind oli oluliselt soodsam, siis hetkel on hinnatase võrdsustunud. Praegu on turul hulganisti Ultra HD telereid, mis on kohati isegi soodsamad, kui Full HD televiisorid. Kõlab uskumatult? Tegelikult areneb tehnoloogia sedavõrd kiiresti, et elektroonika hinnad langevadki iga päevaga.

Ning nagu eelpool mainitud on Ultra HD telerisse investeerimine igati mõistlik otsus, kuna tulevikus hakatakse üha enam ülikõrgkvaliteetset sisu tootma!

