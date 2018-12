5 parimat mängu jõulukingiks

(Sisuturundus)

Vastupidiselt levinud ettekujutusele arvame, et mängud on siiski parim kink. Sarnaselt raamatutele on iga mäng omaette seiklus, portaal uude maailma ning selle uue universumi kinkimine on ju lahe! Eriti neile, kes armastavad mängida. Kuid muidugi on iga juhtum erinev ja sa pead silmas pidama, kellele kingitust teed, mis talle meeldib ja millised mängud tal juba olemas on. Kui aga otsid soovitusi, mida kinkida, siis siin on valik parimatest mängudest, mille leiad portaalist Eneba. Selles nimekirjas proovisime me sisse jätta erinevaid mängustiile erineva maitsega mänguritele.

1. World of Warcraft: Battle For Azeroth

Kui otsid mängu, mis pakuks huvi terve aasta, siis MMORPG on parim valik. Viimane mängulaiendus World of Warcraft: Battle for Azeroth läks tagasi oma juurte juurde ja taaselustas fraktsioonisõja, mis oli selle hittmängu käivitavaks jõuks. Uut sisu on tonnide kaupa avastada ning see on ka peapõhjus, miks World of Warcraft on endiselt üks maailma parimaid PC-mänge.

2. FIFA 19

Selle valikuga sa ei saa lihtsalt alt minna, kui otsid kinki spordifanaatikule. Mängu looja EA Sports teab, kuidas teha parimaid spordimänge, kus tunned end nagu ise mänguväljakul. Kuigi mängu põhiosa on jäänud samaks, pakub FIFA 19 suure hulga täiendusi ja parandusi, uusi tiime ja isegi võimalust osaleda UEFA Tšempionide Liigas. Parim on aga see, et võid võtta ka teise puldi ja mängurõõmust osa saada.

3. Frostpunk

Peaaegu kõik mängud 11 bit studios´ilt on hea valik, kui otsid üht korralikku hästi jutustatud lugu. Nende viimane looming - Frostpunk on strateegiamäng, mis ühendab briljantse mängumehaanika ja korraliku jutustuse imelisse kooslusse, mis teeb iga mänguelamuse väga meeldejäävaks. Mängu eesmärk on ellu jääda ja Frostpunk teeb kõik, mis tema võimuses, et sa läbi kukuksid. Kui vajad veel lisaargumente, siis Frostpunk nomineeriti Game Awards´il aasta parimaks strateegiamänguks.

4. Forza Horizon 4

Ralli pole kunagi välja näinud nii suurejooneline. Viimane täiendus kultusliku Forza seerias on Forza Horizon 4, mis näeb välja imeline, kui väljenduda tagasihoidlikult. Mängul on ilmselt kõige täiuslikum autode mudelivalik (üle 450), muutuvad aastaajad ning suur avatud maailm, mida saab rooli taga olles avastada. Kui tahad seda proovida, siis pea meeles, et mäng on mõeldud ainult Xbox One´ile ja PC-le.

5. Battlefield 5

See on midagi head tulistamisfännidele. Battlefieldi nime on kuulnud ilmselt iga FPS-I fänn ja viimane mäng on tõeliselt ahhetama panev. Tegevus toimub II Maailmasõjas, avastada saab erinevaid sõjalugusid maailma erinevaist paigust. Battlefield´I leivanumbriks on aga eepilised paljude mängijate osalusega lahingud, mis on olemas ka Battlefield 5-s. Näiteks saab osa võtta 64 mängijaga otsustavast lahingust kaitsmaks või ründamaks positsioone, võidelda tiim tiimi vastu või pidada lahingut viimase ellujäänud võitlejani. Battlefield 5 sisaldab neid kõike.

Need ongi meie soovitused kingikotti. Kõik need mängud väärivad proovimist ja Eneba pakub neid parima hinnaga. Lubame, et ükskõik milline neist mängudest muudab saabuvad pühad eriliseks, seega soovimegi sulle erilisi jõulupühi!